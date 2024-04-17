竹科搶水大戰再現？王永壯：廠商已做好準備

新竹科學園區管理局長王永壯。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）隨著桃園石門水庫蓄水率跌破3成，大新竹地區水情再次吃緊，外界擔心是否因此影響新竹科學園區供水？新竹科學園區管理局長王永壯今日受訪表示，竹科許多廠商早已找水車業者簽訂長期合約，一旦出現供水限制，將立刻啟動水車跨縣市運水，以維持竹科供水穩定正常運轉。



台積電與Gogoro今日在台灣科學園區科學工業同業公會大樓舉行“Gogoro x 台積電 能源網路合作暨 GoShare 進駐新竹”記者會，包括台積電公司資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、Gogoro創辦人暨執行長陸學森、Gogoro台灣總經理姜家煒、新竹科學園區管理局局長王永壯、中國國民黨新竹縣長楊文科、台灣民眾黨新竹市副市長邱臣遠等人都到場與會。



王永壯在會後接受媒體聯訪時指出，竹科從2月底就已開始要求廠商自主節水，3月也已啟動旱災應變小組，而依據往年經驗，3月到4月都是主要水庫水位較低的時期，而竹科一直以來都配合水利署規畫節水及水資源調配，依目前水情現況看來應該還能度過。



王永壯強調，竹科管理局目前已配合水利署規畫，要求各廠商自主節水6%，目前根據回報統計，各家廠商都有達到，甚至有的還超過6%的節水率目標，後續竹科會持續配合水利署要求，在節水上努力。



王永壯說，竹科許多廠商早已找水車業者簽訂長期合約，以備不時之需，因為廠商評估若屆時真的陷入缺水危機，到時若再搶水就來不及了，希望到時能備而不用是最好。



王永壯表示，竹科新建廠房都有要求要做好水資源回收，例如台積電新建的2奈米廠，就有達到100%再生水回收利用，若真的再發生缺水危機，竹科過去在2021年開挖的備援水井與海水淡化設施都會再度使用，但他認為今年缺水狀況應該還不算太嚴重，預估5月中旬梅雨季節開始，竹科水情就能緩解。

