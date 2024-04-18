看好習馬二會效應　南投工策會6月赴陸交流

南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月18日電（記者 方敬為）南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華接受中評社訪問表示，習馬二會開啟兩岸和緩的契機，南投縣政府把握機會，縣府工策會6月將組團赴大陸進行產業交流，希望達成經貿合作橋接，開拓南投縣工商發展商機。



李哲華，曾任馬政府“總統府”副秘書長室主任、國民黨副主席兼秘書長辦公室主任、國民黨青年團執行長、國民黨行政管理委員會副主委、台北市政府民政局機要秘書、國民黨組織發展委員會主委、高雄市黨部主委、南投縣黨部主委等職。



李哲華表示，工商界對這次馬英九到大陸交流的後續效果，普遍樂觀看待，南投縣政府過去在兩岸交流、合作上長期經營，工策會希望把握習馬二會良善契機，推進南投縣工商發展。



李哲華說，南投工策會輔導的“企業專業經理人交流協會”，預計在6月12日組團到杭州參訪，這些經理人都是青壯世代，有些青年甚至第一次去大陸，沒有辦過台胞證，但對於兩岸工商產業與經貿合作非常有興趣，這與馬英九這次到大陸交流的觀點相同，兩岸年輕人總是需要互相交流接觸，才不會存在錯誤的印象和誤判，也能增進雙方的友好及善意堆疊。



有關參訪交流的行程規劃，李哲華說明，主要有三個交流重點，由杭州方面協助安排，第一個是跨國企業的參訪，縣府工策會過去曾經帶年輕人參觀阿里巴巴，讓縣內中小企業獲益良多，大陸近期大型跨國企業蓬勃發展，有許多值得台灣工商界學習之處，希望透過參觀大陸當代優秀的跨國企業，汲取運營方式、商業模式為台灣年輕的專業經理人提供參考。

