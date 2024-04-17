傅崐萁證實25日率團訪陸　協助百工百業自救

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日傍晚親口證實，25日將率領5至10名藍委訪問中國大陸，希望能爭取陸客來台、台灣農漁產品銷往中國大陸，藉此協助台灣百工百業復甦。傅崐萁強調，他此行的身份不僅是黨團總召，更是國民黨政策會執行長，是代表黨的身份赴陸。



傅崐萁原本規劃19日召開大型座談會，邀請觀光旅遊等台灣百工百業代表到“立法院”陳情，並邀請陸委會、“交通部”、“經濟部”等相關主管機關聽取人民的需求，接著再正式宣佈他即將率團訪陸，目的是替台灣百工百業發聲。不過今日有台灣媒體率先曝光傅崐萁訪陸行程，導致整體鋪成安排被破梗。



傅崐萁今日傍晚與媒體吹風，證實他將率團訪陸，時間為25日至28日為期四天，訪問地點為北京，25日晚間從桃園搭機出發。原本18日就要出訪，但因遇到花蓮地震而延期。



傅崐萁強調他訪陸的身份是國民黨團總召以及國民黨政策會執行長，是代表國民黨中央。記者追問是否代表國共交流？傅崐萁表示，不必這麼嚴肅，他是代表新民意前去交流。



據了解，隨行的國民黨“立委”人數約5到10人，區域“立委”與不分區“立委”都有。



傅崐萁表示，這次訪問大陸預計會見台青、台商，協助解決大家的問題，民進黨政府不做的，他們來做，台灣不是只有高科技產業而已，服務業、製造業佔台灣就業人口90%，百工百業現在非常慘，尤其地震過後，花蓮已經快過不下去了，兩間知名飯店相繼停業，地方需要觀光客源，也需要爭取農漁產品銷往大陸。



傅崐萁指出，現在是各行各業在自救，希望恢復2005年到2016年兩岸大交流時代的榮景，兩岸不能沒有交流，“我們不推大家上戰場，不推大家進火坑”。

