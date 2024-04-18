趙麟語中評：中華民族是兩岸最大公約數

台前駐史瓦帝尼“大使”、台灣清華大學副教授趙麟。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）日前赴大陸交流的台灣前駐史瓦帝尼“大使”、台灣清華大學副教授趙麟接受中評社訪問，就10日在北京舉行的習馬二會發表評論，他表示，很贊成談話圍繞在“中華民族”等字語，這是兩岸的最大公約數，也是中共中央總書記習近平在兩岸之間釋出善意的一種方式。但也不能認為“中華民族”就此取代九二共識或一中各表等字語。



趙麟是美國哈佛大學甘迺迪學院碩士，在1982年到1986年，及1996年到2000年曾兩度駐美，分別出任台駐美國代表處政治組秘書及政治組、“國會”組組長。2001年返台後擔任“總統府”第一局長，2006至2009年出任駐史瓦帝尼“大使”。現為台灣清華大學清華學院副教授。



趙麟在4月8日至15日以清華大學副教授的身份，赴安徽財經大學、南京大學、浙江工業大學、北京聯合大學、北京語言大學等5所大學，及1所大陸企業界高管智庫進行學術交流。趙麟甫返台便接受中評社專訪表示，習馬二會有見面總比沒見面好，他赴陸學術交流，無論是大陸師生、在陸國際企業高層，普遍都擔憂台海情勢、希望兩岸和平。



趙麟說，大陸師生多希望兩岸和諧、合作，過去兩岸之間的觀光旅遊交流、學術交流等，都希望快點恢復，無論兩岸之間的氣氛如何，大陸師生都很喜歡台灣、對台灣還是很友好。歐商、日商等在陸國際企業高管則因在兩岸之間的商務關係密切，從國際投資的角度看台海氛圍，也是擔憂居多，因此普遍也關心兩岸和平的議題。



趙麟指出，馬英九日前赴陸，並與習近平進行第二次會面，這是好事，儘管馬英九沒有公職與黨職的相關身份，但在兩岸現在缺乏溝通管道的情況下，習近平還願意見馬英九並直接對話，對兩岸人民來說是一件好事。

