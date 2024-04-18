林忠山語中評：習馬二會向國際傳達和統可能

文化大學教授林忠山接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月18日電（記者 張嘉文）對於習馬二會的後續效應，中國文化大學政治系兼任教授林忠山向中評社表示，從國際視野來看，習馬二會就在傳達，兩岸是可能和平統一的信息，且和統不到最後關頭，絕不輕言放棄；從兩岸來講，則是減緩了前陣子的緊張氛圍；對中國國民黨來說，馬英九此行是讓中華再生，和民進黨的去中國化達到對抗的效果。



另外，對台灣民眾而言，林忠山說，馬英九是重拾了同溫層的肯定，對之前的課綱問題達到了贖罪的效果，但能不能喚回台灣人民對中華文明的認同和驕傲，必須再觀察後續國民黨有無相關推廣的作為。



林忠山為台灣大學政治學研究所博士，曾在2016至2017年擔任中國國民黨“國家發展研究院”院長，現為中國文化大學政治系兼任教授、中華泛藍協會理事長、三民主義大同盟秘書長。



對於習馬二會，林忠山接受中評社訪問時表示，從國際視野來看，習馬二會就在傳達兩岸是可能和平統一的，過去一段時間國際都將台海當成是最危險地區，但和統不到最後關頭，絕不輕言放棄，這是習馬二會傳達出來的重要信息，也讓國際看到整個中華文化的另外一面。



另外從兩岸的面相來看，林忠山說，習馬二會的議題在大陸來講是比較熱一點，但是在台灣則是感覺比較涼的，他用陸溫、台涼來形容，但整體來說突顯了鴿派聲音抬頭高於鷹派，也可以說是和統聲浪高過武統聲浪。



林忠山強調，能達到這效果，主因就是用中華文明、兩岸共同的歷史來做牽引，這就讓習馬二會產生穩定整體兩岸人心的作用。



但對於台灣內部來講，林忠山說，民進黨目前來看是影響不大，因為民進黨2024當選人賴清德的“內閣”布局照走，但實際上民進黨私底下應該是非常歡迎馬英九走這一趟，因為能減少兩岸的緊張，這對賴政權上台的執政穩定會有幫助，綠營應是樂觀其成，只是他們不能明講。

