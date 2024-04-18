中評關注：傅崐萁訪陸　牽制國民黨兩岸論述

國民黨團總召傅崐萁。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁25日將率藍委組團訪問大陸4天。先前馬英九訪問大陸，象徵的是國民黨正藍，而傅崐萁則是國民黨地方派系代表人物，從正藍到地方派系都希望和陸，這會給國民黨主席朱立倫帶來牽制，避免國民黨揚棄和陸走向“親美遠中”。



國民黨的組成結構傳統上可分為兩大系統，一是承襲自1949年外省遷移來台的正藍系統，意識形態上認定兩岸同屬一中，包括黃復興黨部，就屬於這一系統，而馬英九也屬於正藍的代表人物，一向有著濃厚的大中華情懷。另一個系統則是地方派系，以本土派為主，與正藍屬性有所差異。



此次當朱立倫宣布裁併黃復興黨部後，外界一度擔心，中華情懷的黃復興一旦被打散，就代表國民黨中央必須更為倚重地方派系的力量，當正藍的聲音弱了，下一步國民黨會不會為了選舉求勝，而對兩岸論述大刀闊斧改革，在意識型態上更為貼向台灣本土或更貼近美國？



然而當傅崐萁正式宣布將率團訪問中國大陸，也強調是為了替台灣百工百業引進兩岸交流的活水，希望陸客能夠來台，台灣農漁產品也能夠銷陸，傅崐萁當前是國民黨地方派系代表人物之一，傅的訪陸動機一來顯示藍軍地方派系也希望兩岸和睦，才有利台灣經濟發展。



換言之，從馬英九訪陸訴諸兩岸和平，再到傅崐萁訪陸，期盼打開兩岸經濟交流的水龍頭，國民黨內部正藍、地方派系兩大系統等於在兩岸和平、交流的議題上形成共識，這兩股力量交匯後，會給以朱立倫為首的國民黨中央帶來很大的牽制效果，使國民黨的和陸路線固化，難以輕易偏向親美遠中。



特別傅崐萁更象徵著台灣基層老百姓的心聲，倘若基層、庶民、百工百業都對兩岸交流有期待，那麼國民黨就更不應該為了一時的選舉，而輕易對兩岸論述動手術。



傅崐萁曾在2009年被國民黨開除黨籍，當時的國民黨主席就是馬英九，馬英九傅崐萁兩人恩怨糾結多年，正是國民黨正藍與地方派系矛盾的寫照之一。而今兩人接力訪陸，對兩岸和平有共同的信念，間接攜手固化國民黨的兩岸論述，這大概也是馬、傅兩人始料未及的結果。

