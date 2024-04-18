快評：關鍵時刻敢作敢為　傅崐萁拉大隊登陸

中評社快評／國民黨“立院”總召傅崐萁下周將率20名“立委”前往大陸訪問，時值台灣新當局上台前夕，相關計劃備受外界關注。該團一旦成行，將是史上規模最大的台灣“立委”訪陸團。



傅崐萁昨天說明訪陸理由，給外界成竹在胸、敢作敢為的印象。傅崐萁指出，民進黨當局把兩岸推向兵凶戰危，在今天兩岸斷線的情況下，人民只能自救；訪陸有助推動兩岸形勢走向緩和，促進對話與和平，民進黨當局做不到的，“我們來做”。



馬英九日前結束訪陸返台後，藍營政治人物接連傳出訪陸規劃。國民黨前副主席郝龍斌10日前往河南參加黃帝祭典，前主席洪秀柱7月將率台青赴浙江參訪。國民黨副主席夏立言今天將再度前往中國大陸訪問，此前夏立言已9次訪陸。



國務院台辦主任宋濤今年在新年寄語中指出，新的一年將堅定不移反對“台獨”、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一；與台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。



國民黨內、及台灣民間出現“訪陸潮”，說明兩岸交流正在持續擴大之中，這也印證當前台灣社會主流民意是希望兩岸以對話替代對抗。早前馬英九訪陸行，對兩岸交流產生示範與促進效應。



綠營對傅崐萁即將率藍委拉大隊訪陸暫未有強硬表態。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤稱，對傅崐萁率團訪陸予以尊重，希望訪團所言所行要符合社會期待，不要有太多政治意圖。兩岸走近走親，綠營看不順眼，也阻擋不了。