禮讓蘇巧慧？余天表態不選民進黨新北主委了

余天日前登記參選民進黨新北市黨部主委，今晚突然發文說不選了，形同保送蘇貞昌女兒蘇巧慧。（取自余天臉書） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）民進黨新北市黨部主委選舉，截至今天有蘇貞昌女兒、“立委”蘇巧慧以及歌手出身的“正國會”前“立委”余天登記參選，但余天晚間突然在臉書上表示，經過幾天長考之後，並與家人溝通之後，他要大家說抱歉，他將不會參選新北市黨主委。



蘇巧慧日前前往黨部登記參選時，大陣仗的蘇系、新系、英系新北市議員陪同，余天僅派出助理登記，余天今晚在臉書上發文，將不會參選新北市黨部主委，蘇巧慧等於穩定當選新北市黨部主委。等於可說2026新北市長選舉，民進黨已為他清空路障。



余天臉書發文全文：



經過幾天的長考，並與家人溝通後，天ㄟ要跟大家說聲抱歉：



我將不會參選民進黨新北市黨部主委



首先是亞萍，她與我結縭將近50個年頭，我們相伴相扶持，她是最了解也最心疼我的人，這幾天，無論我如何說服，亞萍都不同意我再參與政事，她只希望和我一起陪伴家人，平平靜靜過日子。



從基層做到至今，我無所求。為了民進黨，為了台灣的未來，以及對新北未來發展的看法，我發現新時代年輕人非常有想法，也很有熱情與執行力的好青年，傳承下一代讓年輕人來承擔，是到了該世代交替的時候了。



我在此宣布，我將支持任何願意與民進黨站在一起、繼續為台灣、為人民打拼的每一位年輕人，台灣的未來就交給你們了。



但是，天ㄟ跟大家承諾，我不會離開，將來只要有需要，天ㄟ一定與大家再度相見。