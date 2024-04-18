賴團隊黑馬　鄭文燦接海基會董事長

鄭文燦。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／民進黨賴清德的“國安”和兩岸團隊成員陸續出爐，賴17日當面邀“行政院副院長”鄭文燦出任海基會董事長，鄭點頭接下。知情人士表示，鄭長年對兩岸關係展現相對溫和的態度，此一人事安排，賴清德或許是想藉此讓北京感受“善意”。至於能否打開兩岸民間交流新局，有賴鄭文燦發揮“點子王”的巧思及“胖周瑜”的智慧。



對此，鄭文燦以簡訊回覆記者，“春暖花開比較重要”。據瞭解，鄭文燦將任海基會董事長一職，消息傳出後，圈內人士皆認為適合；鄭文燦現為中華港澳之友協會會長，陳水扁執政時期，鄭也曾任海基會副秘書長。



海基會前董事長洪奇昌17日表示，鄭文燦任海基會董事長，有兩大關鍵：對話、交流，代表“賴政府”在兩岸政策、合作與台商交流，拋出正面回應。他指出，接下來最能促進兩岸人民相互理解的實質呈現，將是兩岸旅遊與雙方人員互訪，鄭文燦與準陸委會主委邱垂正，將是最完美搭配。



根據《中時新聞網》報導，昨天民進黨中常會結束後，相關人陸續離開，賴清德與鄭文燦改在小房間闢室密談，而有關海基會董事長一職，鄭一直是賴的口袋人選，日前雙方就有初步共識，昨官邸會議密談中，是談更深入的議題，包括未來兩岸事務的方向。



從過去經歷來看，鄭文燦對兩岸業務並不陌生，且是民進黨中對北京抱持相對“開放”的中壯世代；此次若能“回鍋”海基會，相信不只能與陸委會合作無間，更有望成為開創520後兩岸交流新局的“活棋”。



該知情人士指出，鄭算得上是綠營少數的“知中派”之一。鄭2006年任新聞局長時，就是專門處理兩岸新聞與文教交流，後來調任海基會副祕書長，在兩岸事務上可說是“無縫接軌”，更對民間交流的推動不遺餘力，並提出不少新思路，展現“點子王”的特色，襄助時任海基會董事長洪奇昌推進兩會業務進展。