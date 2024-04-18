520前夕　中美高層密集關切台海和平

美國務卿布林肯。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／美國國務院16日宣布，國務卿布林肯將在近期再度出訪大陸。布林肯此行除關切北京協助俄羅斯重建“國防”工業外，預計將再向北京重申美方的兩岸立場。



美國國務院並未公告布林肯出訪大陸的確切日期和細節，僅說會在數周內成行，顯示美中尚在磋商，但一般預料可能在台灣的民進黨2024當選人賴清德5月20日就任前。國務院發言人米勒在新聞發布會上表示，過去數月，中國大陸提供俄羅斯物資，俄羅斯得以生產對付烏克蘭的武器，布林肯訪陸時，會就此提出關切。



布林肯4月稍早在布魯塞爾的北約外長會議已提出這個問題，本周他在意大利參與七國集團（G7）外長會時，也會提出。據瞭解，布林肯也會重申美方在兩岸的立場。



布林肯去年6月中旬曾赴北京，會見中國國家主席習近平，但行程安排衹有2天。在美國國務院公告布林肯近期再前往大陸前，國防部、國務院、財經部會已密集接觸，為他鋪路。



美國亞太助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）和白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）在14至16日訪問大陸，15日罕見地與大陸國台辦副主任邱開明會面時，強調台海和平穩定的重要性，並重申以《台灣關係法》、美中三公報和六項保證為指導的美國的一個中國政策並沒有改變。