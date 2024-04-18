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美國聯邦航管局停飛阿拉斯加航空所有航班
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2024-04-18 10:17:33
中評社北京4月18日電／據央視新聞報導，當地時間17日，美國聯邦航空管理局（FAA）向阿拉斯加航空公司發布了停飛警告稱：“所有阿拉斯加航空公司的主線和子公司航班均已停飛。”
該通告表示，為阿拉斯加航空和其他航空公司提供地區服務的西空航空公司（SkyWest）的航班不在停飛範圍之內。
該通告沒有提供停飛的原因。
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