美議員擬倡台美聯合生產武器　解軍售交付延宕

F-16戰機。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／美國政治新聞媒體Politico報導，美國國會正考慮透過國防授權法，對台出口關鍵武器技術，在台生產所需的防衛武器；一方面解決美國國防生產供應鏈導致的交貨延宕，一方面強化台灣嚇阻中國大陸侵略的能力。



根據該報導指出，美國多年來累計未交付軍售台灣項目總額約190億美元，跨黨派議員試圖透過聯合生產來解決，但這項舉動存在風險。



報導提到的解方指的是，由美方發給技術出口許可，直接在台灣打造部分美製武器系統，解決戰機、坦克、無人機和飛彈交付延宕的問題。



報導表示，解放軍在海軍和空軍的急速發展讓美國國會深感挫敗，美國內部又有供應鏈問題、勞動力短缺以及全球優先事務的競逐，使得華府對台灣提供軍事武器的議題複雜化。因此，國會議員們轉向討論聯合生產，直接提供台灣自製武器的許可。



報導分析，若順利成案，將有助台灣自我防衛的能力，深化美台的工業基礎連結，也能和緩華府和台北對於軍售交付延宕的挫敗感，報導將軍售交付延宕歸咎於官僚作業和美國國防產業的超負載，讓美國無法及時回應台灣的需求。



然而聯合生產也存在風險，報導點出，中國大陸會從台灣竊取美國的機敏武器技術。



美國雷達大廠IMSAR去年與台灣雷虎科技簽署無人機合作備忘錄，其副總裁威爾（Richard Weir）告訴Politico，若台灣的情報這麼容易外洩至中國大陸，當著手轉移或發展智慧財產權時，陸方都可能取得。



倡議聯合生產的包含即將卸任議員的美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher，共和黨），他主張，美國的空中和水下無人機可轉移至台灣生產，這有助威懾。