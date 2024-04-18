蔡搶先爆“林佳龍任外長”　郭正亮析背後原因

林佳龍。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／民進黨“賴政府”人事陸續出爐，但即將卸任的蔡英文，16日卻搶先公布“總統府”秘書長林佳龍轉任“外交部長”、“外交部長”吳釗燮將轉任“國安會秘書長”，引發外界詫異。對此，前“立委”郭正亮17日就表示，“這不可能是口誤，因為那個場合，林佳龍就是在三顧茅廬，最後一定包括蔡英文勸他”。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮17日在中天節目《綠也掀桌》中表示，“這不可能是口誤，因為那個場合，林佳龍就是在三顧茅廬，最後一定包括蔡英文勸他”。郭說，有政治企圖心的人都希望能夠在台灣社會各地走動，“內政部長”林右昌也是。叫林右昌去接民進黨秘書長，那怎麼專攻某個縣市？民進黨秘書長總不能三不五時到新北市拜訪。林佳龍更是如此，當過市長、“交通部長”，新北市也選過了，對他來講他一定是想要走動，到各地或是如何團結“正國會”做一些大事之類的。



郭正亮指出，林佳龍當過“交通部長”，只能往上看，八部裡面最難走動的就是外交、“國防”。外交有些還不是他能控制的，說不定第一年就遇到兩個斷交，這能控制嗎？不止這樣，還會有很多外交的事件，就是不容易有成就。



郭正亮最後表示，這對於有可能要選的人都是有在佈局，蔡英文應該是基於一個邏輯勸他，就是說不要掉隊，在組一個新政府團隊的時候，不要讓人家感覺林佳龍在外面。