“我們對中國市場充滿信心”

消博會上，觀眾等待品嘗火腿。記者 餘曉葵攝／光明圖片 中評社北京4月18日電／據光明日報報導，本屆消博會正接近尾聲，而各個展台前依然客流如龍，展商忙得不亦樂乎。人們在消博會的倒計時中，鉚足勁頭要抓住中國消費市場的巨大機遇。



在愛爾蘭國家館，愛爾蘭ICC集團通過與海南本地企業的洽談合作，決定在本地開設肉類加工廠，並進入海南本地市場銷售。愛爾蘭駐華大使館經濟參贊李德潤對記者說，在參加了三屆消博會之後，非常榮幸能成為本屆消博會的主賓國，愛爾蘭國家館吸引了大量媒體、買家、潛在客戶的關注；許多愛爾蘭企業都得益於中國消費市場，愛爾蘭威士忌通過連續參加消博會等中國舉辦的國際展會，實現了開拓中國市場的目標，僅去年一年在中國的總體銷量就增長了20%。



在意大利展台，一位意大利手工匠人在貝殼上精雕細琢，吸引了很多觀眾。璐索貝雕總裁馬可·魯索表示，“消博會是一個非常重要的平台”，通過參展，他與來自中國各地的公司建立了業務聯繫。在他看來，中國市場潛力巨大，不僅消費者多，而且中國人喜歡“意大利製造”。“真正重要的是，中國有著深厚的歷史和文化，中國人可以理解我們藝術創作背後的價值”。



在卡赫中國展台，產品總監蔣珠剛表示，此行收穫頗豐。該企業全球首發的布藝清洗機一經推出，便受到了熱烈關注。他們首次將直播間搬到展會現場，線上線下融合，讓消費者隨時瞭解產品並下單。消博會期間，到訪展台的觀眾絡繹不絕，該企業共收到超百萬元的銷售訂單。



“借助消博會這一平台，我們成功吸引了海內外的諸多關注，也從消博會中汲取了豐富的國際化經驗，拓寬了視野，並找到了眾多潛在的合作夥伴。”華熙生物科技股份有限公司企業事務與傳播副總裁朱思楠表示，希望通過消博會這一立足海南、輻射全球的重要平台，繼續深化與全球各地的交流與合作，進一步邁向國際化。



海南農墾熱作集團黨委書記、董事長李豫對記者表示，到目前為止，企業在本屆消博會首發19款新品，收到約3000萬元的訂單。李豫認為，消博會是向國際一流農業企業學習和看齊的良機。海南全島封關後，集團與全球領先農業企業同台，將不斷和國際夥伴合作推出更好的消費產品。



中國意大利商會秘書長易思樂表示，意大利對中國市場始終抱有極大興趣，中國意大利商會將緊抓中國推進高水平對外開放帶來的契機，加速開拓中國市場。意大利對外貿易委員會廣州代表處首席代表馬世驤期待海南自貿港為意大利製造提供更多機遇。他表示，中國不斷擴大對外開放將進一步促進中國對外貿易和外國企業在華投資，推動中國對外經貿合作。



在占地1000平方米的大眾汽車展館，大眾汽車集團（中國）副總裁張嵐表示，大眾汽車集團攜保時捷、賓利、杜卡迪、蘭博基尼等13款明星車型亮相消博會，最主要的原因是看好中國的消費市場。“在大眾集團看來，中國始終是至關重要的市場。”大眾集團剛剛宣布進一步拓展位於安徽合肥的生產及創新中心，並將在合肥生產兩款與小鵬汽車共同開發的純電動汽車，“這次持續投資，體現了我們對中國市場的未來發展充滿信心。”



誕生於法國的全球美妝集團科蒂連續三次參展消博會，對集團在中國的未來發展充滿信心。科蒂亞太區執行副總裁兼中國代理總經理陳立乙表示，中國消費市場競爭性很強，但也非常活躍，在集團全球策略版圖中占據十分重要的地位。“目前集團在中國的增長表現不錯，未來我們也充滿信心。”她說，通過參加消博會，2023年集團海南旅遊零售的業績增長達70%，期待借助消博會進一步拓展中國市場。