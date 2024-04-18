從消費大市場看機遇中國

中評社北京4月18日電／據光明日報報導，以“共享開放機遇、共創美好生活”為主題的第四屆中國國際消費品博覽會（以下簡稱“消博會”）於4月13日至18日在海南舉辦，再次向世界展示了中國的超大規模市場機遇和中國擴大高水平對外開放的決心。



消博會展現中國市場的蓬勃生機



從本屆開始，消博會舉辦日期固定為每年的4月13日至18日，這不僅是消博會邁向專業化、國際化的重要標誌，也是完善海南自貿港建設的重要組成部分。和往屆相比，本屆消博會有三個亮點。一是突破了局限於海口一城的地理限制，首創“1＋N”全島辦展模式，同時設立免稅購物分展區、帆船游艇分展區和國際健康消費分展區。二是規模再創歷史新高，室內展覽面積達12.8萬平方米，共匯集71個國家和地區的超4000個消費精品品牌，各類採購商和專業觀眾超5.5萬人。三是活動更加豐富精彩。這些亮點展現出中國市場生機蓬勃，給世界經濟發展帶來重要機遇。



當前，我國正著力推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。市場是最稀缺的資源，中國擁有14億多人口、4億多中等收入群體，是全球第二大消費市場，消費升級日趨明顯，消費需求日益多樣化，消費者對高品質商品和服務的需求不斷增長。同時，電子商務在中國迅速發展，成為推動消費增長的重要力量，線上購物已成為中國消費者的重要消費方式之一。中國政府推出了一系列促進消費的有力措施，進一步推動消費市場穩定增長。這些因素共同作用，使得中國成為全球最具吸引力的消費市場之一。



在擁有消費大市場的基礎上，中國堅持對外開放，願意同世界各國一道分享經濟發展的紅利，利用國內國外兩個市場、兩種資源進一步促進全球市場的繁榮。本屆消博會規模、參展品牌數等指標均創歷史新高，這既反映出中國消費市場持續復甦所釋放的強大動能，也體現出世界對中國經濟發展前景的信心。正是被中國超大規模市場和無限商機所吸引，如此眾多的國際參會者才會雲集海南，共同打造了消博會盛況。



中國高水平開放創造良好投資空間



今年《政府工作報告》提出5%左右的國內生產總值增長目標，釋放出積極信號，向世界傳遞了發展信心。不僅如此，2023年以來我國對1000多項商品實施了低於最惠國稅率的進口暫定稅率，持續釋放消費品進口潛力。這讓全球各國感知到中國消費市場規模的龐大、供應鏈基礎設施的先進和創新能力的增強，中國將持續成為世界經濟的重要引擎之一。



國際貨幣基金組織（IMF）最新發布的《世界經濟展望報告》，將2024年全球經濟增長預期上調至3.2%，主要是因為看好中國等經濟體的增長勢頭。全球重要的國際金融機構也陸續發布報告，認為2024年中國消費和服務業將延續復甦趨勢。顯然，從未來趨勢看，中國發展外向型經濟的優勢顯著、空間廣闊。一方面，中國是全球最具增長潛力的經濟體，擁有超大規模市場，在先進製造業、新型城鎮化、消費結構升級等方面將持續釋放巨大潛力；另一方面，中國擁有良好穩定的政策環境、全球最完備的產業體系，能為外資提供成熟高效的產業配套體系。中國日益完備的基礎設施網絡、充足的人力資本和豐富的創新應用場景，都能為外商在新技術、新產業、新業態等方面創造良好的投資空間。中國正以具體實踐向世界生動詮釋何為機遇中國。



消博會的繁榮是中國高水平開放的一個縮影。在未來，世界將看到一個更具經濟活力的中國，與全球投資者互利共贏，與各國共享中國發展紅利，共同開啟世界經濟的美好明天。中國是世界發展的重要機遇，正堅定推進高水平對外開放，持續推動經濟全球化朝著更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。