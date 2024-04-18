衝刺，在期待與挑戰中

中評社北京4月18日電／據光明日報報導，奧運火種16日在奧林匹克運動發祥地——希臘的古奧林匹亞遺址采集成功，一天後，巴黎奧運會迎來了倒計時100天的重要時刻。



整整一個世紀後，奧運會重回巴黎，法國首都將成為繼倫敦之後第二座三次舉辦夏奧會的城市。在這裡，現實與歷史的聯結無處不在，奧運歷史的傳承也不再是口號，而是近在眼前的生動畫面。



“奧運更開放（Games Wide Open）”是巴黎許下的承諾——計劃於塞納河上的開幕式、著名景點化身成為競技場、面向公眾的奧運馬拉松賽道，讓世人充滿期待。



而在背負期待的同時，組委會當然也面臨不少挑戰，首當其衝的便是安保、交通等與所有人息息相關的話題。從法國總統馬克龍到巴黎奧組委主席托尼·埃斯坦蓋，對於這些客觀存在的困難並不避諱，承諾將抓住奧運籌辦最後的衝刺階段，盡一切努力交出一份令人滿意的答卷。



奧運傳統 百年傳承



位於巴黎西北方向近郊的伊夫·迪馬努瓦爾體育場將在本次奧運會上作為曲棍球場地投入使用。在現代奧林匹克歷史上，這座場館具有重要意義——100年前的1924年奧運會，這座體育場作為主會場承辦了開幕式以及田徑、足球、體操甚至是部分馬術項目的比賽。



隨後100年裡，這座體育場成為多家當地足球與橄欖球俱樂部的主場。直到本屆奧運會，經過重新設計與翻修，這裡再次成為可容納14000人（奧運會時將擴大為15000人）的現代化體育場，並將承辦曲棍球比賽。



舉辦過兩屆奧運會賽事的體育場館有不少，但這一跨度拉大到一個世紀，是獨屬於巴黎的一份浪漫，也是這座城市悠久的奧林匹克傳統帶來的底氣。這裡是無可爭議的時尚之城、文化之城、藝術之城，作為現代奧林匹克之父顧拜旦的故鄉，稱其為體育之城，也顯得恰如其分。



1892年，顧拜旦在巴黎索邦大學大禮堂發表演講，首次公開提出恢復奧運會。1894年6月23日，同樣在這座禮堂內，國際奧委會正式成立，掀開了現代奧林匹克運動的序章。

