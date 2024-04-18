中評社北京4月18日電／據光明日報報導，4月16日，以“互聯互通 共同繁榮”為主題的世界互聯網大會數字絲路發展論壇在陝西西安開幕。開幕式後的主論壇上，來自全球近50個國家和地區的嘉賓圍繞“數字互聯 共建絲路”“絲路電商國際合作”“數字鄉村與可持續發展”等議題展開廣泛交流與討論，推動各方共建“數字絲綢之路”，為國際經濟合作打造新平台。



“西安是古絲綢之路的東方起點，這條貿易之路促進了繁榮、塑造了世界。通過數字絲路，我們將繼續共同塑造中國乃至全球半導體產業的未來，邁向更加光明、更加互聯互通的未來。”美光科技公司執行副總裁兼首席財務官馬克·墨菲說，隨著互聯網和數字經濟的不斷發展，世界的連接越來越緊密，算力逐步提高，人工智能持續進步，這將影響我們生活的方方面面。



全球移動通信系統協會大中華區總裁斯寒表示，人工智能是許多公司關注的重點，從電信到消費電子產品，生成式人工智能（genAI）在越來越多的行業垂直領域中得到應用，橫跨整個價值鏈。運營商正在越來越多地使用生成式人工智能，包括開發基礎模型、構建生成式人工智能應用程序並為生成式人工智能提供基礎設施。



思科大中華區資深副總裁兼首席技術官侯勝利表示，隨著“一帶一路”倡議和“數字絲路”建設的推進，新技術、新產品和新服務的全球化推廣已成為趨勢。



“跨境電商已成為中國發展速度最快、潛力最大、帶動作用最強的外貿新業態。”中國國際貿易促進委員會副會長李慶霜介紹，今年一季度，中國跨境電商進出口5776億元，同比增長9.6%，預計2025年跨境電商交易額將達到2.5萬億元。一批具有國際競爭力的龍頭企業和產業集群茁壯成長，成為推動中國外貿高質量發展、催生新質生產力的重要引擎。



在高質量共建“一帶一路”中，中國大力推動建設“數字絲綢之路”，積極拓展和深化國際合作，積極推動《區域全面經濟夥伴關係協定》落地實施，穩步推進加入《數字經濟夥伴關係協定》，多項舉措將“絲路電商”打造成為高質量共建“一帶一路”的金色名片，同時也構建了跨境電商發展的國際環境。



聯合國國際貿易中心（ITC）市場發展司貿易政策高級主管趙全認為，政府和國際組織在促進跨境電商方面可以扮演很重要的角色。一方面可制定相應的法律法規，打造良好的營商環境；另一方面，政府可以開展更多國際合作，參與多邊和雙邊談判，進一步消除國際貿易當中的壁壘。

