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暢通煤炭運輸保供應
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2024-04-18 10:41:53
中評社北京4月18日電／據光明日報報導，一季度，山東港口日照港煤炭吞吐量同比增長18.8%。該港是我國西煤東運、北煤南運的重要沿海港口，通過智能化、自動化生產作業架構等，不斷優化暢通煤炭儲存和供應。圖為4月17日，在山東港口日照港大宗幹散貨智慧綠色示範作業區，貨輪在碼頭裝煤。
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