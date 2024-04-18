墨西哥經濟增速何以“領跑”拉美地區

中評社北京4月18日電／據人民日報報導， “國際貨幣基金組織將2024年墨西哥經濟增長預期上調0.6個百分點至2.7%。”據西班牙《經濟學家報》網站近日報導，作為二十國集團裡國內生產總值增速第五高的國家，墨西哥經濟增速是拉丁美洲無可爭議的領先者。作為拉美地區新興經濟體的亮眼代表，墨西哥經濟增長受到全球關注。



經濟表現亮眼



國際貨幣基金組織公布的《世界經濟展望》報告顯示，2023年，拉丁美洲地區經濟復甦受到多重因素影響，經濟增速整體放緩，區域內各國復甦勢頭分化明顯，其中，巴西和墨西哥經濟增速超出預期。



墨西哥國家地理統計局最新數據顯示，墨西哥2023年國內生產總值增長3.2%。其中，墨西哥工業生產增長3.5%，建築業領域表現突出，增長15.6%；農牧業增長1.9%；服務業增長3.1%。



目前，墨西哥出口增長強勁。據世界貿易組織和墨西哥國家統計和地理研究所日前發布的數據，2023年墨西哥出口額達5930.12億美元，年增長率為2.6%，全球排名較2022年上升4位，超越俄羅斯、加拿大等國成為世界第九大產品出口國。



墨西哥經濟增長的良好態勢也反映在就業方面。墨西哥國家統計局數據顯示，2023年墨西哥創造了超過100萬個正式就業崗位，在墨西哥社會保障研究所登記的正式就業人數達到2240萬。勞動人口的增加保障了社會生產力和國家稅收增長。



投資消費雙重驅動



“墨西哥近期經濟表現勢頭良好、保持穩定增長，相比區域內其他國家來說增長優勢明顯。投資和消費強於預期是墨西哥經濟持續向好的主要原因。”中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際金融研究室副主任楊盼盼在接受本報採訪時分析。



墨西哥經濟部近日發布的數據顯示，2023年墨西哥外國直接投資額達到360.58億美元，同比增長2.2%，創歷史新高。其中，50%的投資集中在製造業，包括交通運輸設備製造業、金屬工業、電子產品製造業、化學工業等。其餘投資主要流向采礦、金融和服務等領域。芝加哥商品交易所集團的一份報告稱，近期墨西哥外匯市場和比索匯率保持穩定，該國整體債務水平降低、財政預算赤字縮小、資本回流加速等因素支撐了經濟向好走勢。

