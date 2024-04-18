打造具有國際影響力的科技孵化運營商

中評社北京4月18日電／據人民日報報導，經過20餘年的實踐，中關村國際孵化器在支持科技創新，引進和服務海外人才，搭建國際交流合作平台等方面，探索出了一條富有特色的新路徑。



一是支持科技創新，提供專業服務。根據在孵企業特點和需求，中關村國際孵化器重點打造了四大產業服務平台，形成了“數字轉型＋產業金融＋知識產權＋成果轉化”的專業孵化服務體系。



其中，我們聯合華為旗下北京昇騰人工智能科技中心有限公司、北京鯤鵬聯合創新中心有限公司共同建設“中關村中小企業數字化轉型開放創新平台”，為企業提供包括數字化轉型服務、算力、模型、信息技術創新應用在內的50餘項服務產品。



作為有限合夥人投資中關村前沿基金、中關村高成長基金，通過基金賦能企業，形成“孵投聯動”業務模式，助力企業快速成長。



與北京知識產權運營公司等專業知識產權服務機構合作，並落地中關村知識產權服務大廳國際孵化器工作站，為企業提供知識產權布局咨詢、運營與管理服務。



探索超前孵化模式，引入來自清華大學、北京航空航天大學、復旦大學及中國科學院等多家高校、科研院所的30餘項技術成果，成功培育出清雲智通、暖流科技、天安智慧、奇正數元等企業，實現與高校院所合作落地成果轉化。



二是提供特色服務，集聚海外人才。我們建設“中關村國際前沿創新社區”，打造“空間功能化、服務國際化、孵投聯動化、運營數智化、機制市場化”的新型國際科技孵化運營平台，廣泛吸引海外留學生、國際人才落地，初步形成國際創新生態閉環。



搭建國際化服務團隊，提供特色服務。服務團隊由海外歸國留學生組成，他們熟悉海外文化，通曉國際規則，為海外留學生、國際人才提供諸如入境咨詢，簽證辦理等特色服務，為國際人才創新創業提供更加優質的服務。



修訂招商管理辦法，為國際人才創業提供支持。為滿足國際人才創業需求，營造類海外創業環境，中關村國際孵化器全面升級服務空間，並針對優秀國際人才給予房租部分免除，提供免費的創業輔導服務，以期通過一系列優惠措施幫助國際創業者解決創業過程中遇到的實際困難，助力創業者實現夢想。



三是拓展國際網絡，搭建交流平台。中關村國際孵化器積極融入全球科創網絡，加入世界科技園與創新區域協會（IASP）。與300餘家IASP會員單位建立了定期溝通機制，分享在園區運營、企業服務等方面的成功經驗，探索國際孵化新模式，吸引更多國際人才落地北京。



有效拓展國際資源，我們建立起由50餘家使館、商會、高校、研究機構、協會組織、孵化器、投資機構等組成的國際科技創新合作網絡，為人才、企業精準對接海外科技資源，助其發展壯大。



定期舉辦國際性賽事、活動，搭建國際交流合作平台。平均每月至少舉辦1場國際科技比賽、海外項目路演、技術對接活動等，協助海外人才和企業與更多行業專家、投資機構等溝通交流，碰撞出科技創新的火花。今年1月，中關村國際孵化器舉辦“中關村國際前沿科技大賽”的其中3場國際賽，包括“信息技術”和“智能製造”領域歐洲賽區決賽、“醫藥健康”領域境外賽區決賽，吸引了100餘家投資機構、園區運營機構、國際創新機構前來觀賽，為國際人才創新創業提供更多交流展示的機會。



人才是第一資源。中關村國際孵化器將持續優化引才措施、深化服務內容，完善創業環境，積極引進、承載和服務國際人才、海外項目落地北京，努力建設成為具有國際影響力的科技孵化運營商。