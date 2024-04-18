福建號出現兩架殲－15？退役少將爆玄機

台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／根據《保加利亞軍事網》報導，大陸航母福建號可能要首度進行海試，一架客機上的乘客拍攝新照片顯示，福建號甲板上的工作似乎大致完成，包括1架空警－600預警機、兩架殲－15多用途戰機、1架殲－35隱形艦載戰機、1架教練－10高教機、艦載型教練－10J，其中出現兩架殲－15。



台退役少將栗正傑對此推測表示，一架可能是戰鬥機殲－15，另一架可能是殲－15D，這是電戰干擾機，可干擾對手的雷達。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑17日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，空警600上福建號，上面的是相控陣雷達，它有一個盤子，可360度同時搜索三度空間，包括敵機來的方向、方位，還有高度，都可以鎖定，並引導他們的戰機進行攻擊。



至於福建號上出現兩架殲－15，栗正傑推測，一架可能是戰鬥機殲－15，另一架可能是擺著讓人拍攝，“告訴你，我有殲－15D ”，這是電戰干擾機，可干擾對手的雷達，讓對方雷達看不到它。



主持人問到，以這個情況來看，離福建號海試還有多久？栗正傑認為，應該很快了，若福建號故意擺拍給大家看，表示這些武器以及所有戰機都已經到位，應該很快就會看到福建號海試。