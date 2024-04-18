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發展“綠色經濟”
http://www.CRNTT.com   2024-04-18 10:41:23


　　中評社北京4月18日電／據人民日報報導，福建省福州市台江區近年來推進新能源汽車應用發展，通過政策引導、財稅支持等舉措建設運營新能源項目，“綠色經濟”蓬勃發展。

　　新能源汽車在福建省福州市台江金融街光儲充檢智能超充站充電。

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