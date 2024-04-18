【
大
中
小
】 【
打 印
】
發展“綠色經濟”
http://www.CRNTT.com
2024-04-18 10:41:23
中評社北京4月18日電／據人民日報報導，福建省福州市台江區近年來推進新能源汽車應用發展，通過政策引導、財稅支持等舉措建設運營新能源項目，“綠色經濟”蓬勃發展。
新能源汽車在福建省福州市台江金融街光儲充檢智能超充站充電。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
擴大新能源汽車產業優勢
(2024-04-15 12:27:29)
憑實力迎接新能源車大考
(2024-04-03 13:59:04)
新能源車企開啟新一輪促銷
(2024-04-02 13:54:08)
擴大新能源汽車發展優勢
(2024-03-17 09:12:19)
“新三樣”走俏也要居安思危
(2024-03-08 08:36:43)
全國每4輛新能源汽車就有1輛“廣東造”
(2024-02-20 11:15:10)
新能源汽車終端市場：多品牌卷價格卷服務
(2024-02-03 14:07:28)
新能源汽車產業要力避亂象
(2024-01-29 08:24:54)
“忠陽車評”新能源汽車產業要力避亂象
(2024-01-26 10:06:54)
協同有序發展充換電產業
(2024-01-26 09:48:36)