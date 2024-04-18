住房“以舊換新”，你會出手嗎？

中評社北京4月18日電／據央視新聞報導，“以舊換新”，這個消費品領域的常見概念，正在房地產市場逐步落地。



近期，江蘇省海安市出台試行商品房“以舊換新”政策，計劃今年實施商品房“以舊換新”100套，引發市場關注。相關機構統計顯示，去年以來，全國已有超30個城市表態，支持商品房“以舊換新”。



商品房“以舊換新”怎麼換？它能否有效滿足改善性住房需求？新政落地對於房地產市場有什麼影響？



聚焦置換群體推出新政



4月2日，江蘇省海安市，當地首批商品房“以舊換新”房票集中發放儀式正式舉辦。針對首批參與“以舊換新”政策的業主，住房置換資金以“房票”形式發放兌換，業主可定向購買當地一套新房，一次性完成“買一賣一”。



商品房“以舊換新”是促進新房和二手房良性循環、釋放購房消費需求的重要舉措。廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉告訴記者，近期新房去化難度較大，一定程度上與改善性需求“買一賣一”流通不暢有關。“住房置換群體手上的二手房賣不出去，導致沒有足夠資金實現‘買一’。國家多次強調要促進房地產良性循環，當市場自我循環較難實現，各地便開始疏通換房渠道，推出住房‘以舊換新’政策。”李宇嘉說。



從全國範圍看，2023年以來，已有超30個城市表態支持“以舊換新”。鹽城、蘇州、沈陽等城市發放“以舊換新”購房補貼；寧波、濟南等部分城市聯合開發商及房地產經紀機構推出“換新購”服務；在蘇州相城區、鄭州、連雲港等地，國企平台或開發商直接收購舊房，業主售房款將用於在相應房產項目購買新房。



近期，多地細化政策進一步幫助居民“賣舊買新”。鄭州市住房保障和房地產管理局4月1日發布工作方案，提出2024年全市計劃完成二手住房“賣舊買新、以舊換新”1萬套；4月2日，無錫市一家房企發布商品房“以舊換新”公告，提出在無錫市梁溪區範圍內試行其指定主體回購居民存量二手商品住房，居民可在該房企下屬控股在售項目新購商品住房，首批次“以舊換新”名額為200名。



“從目前情況看，各地支持‘以舊換新’的方式主要包括兩種。”中指研究院市場研究總監陳文靜告訴記者，一是房地產企業聯合經紀機構對舊房優先推售，若在一定期限內售出舊房，則按流程購買新房；另一種是開發商或國資平台收購舊房，售房款用於購買指定新房項目，這種方式是今年以來商品房“以舊換新”的主流。此外，對出售自有住房併購買新建商品住房的個人或家庭，地方政府給予部分購房補貼，也是地方進一步促進購房者“以舊換新”的重要舉措。

