數字藏品變廢品　弄潮玩家成輸家

圖：在位於北京市石景山區首鋼園的瞭倉數字藏品博物館，觀眾在一間以永定河生態為主題、展示動態畫作、實景照片和人工智能生成畫作的展廳里參觀。＼新華社 中評社北京4月18日電／據大公網報導， 跟隨“元宇宙”概念風靡而起的數字藏品，作為NFT（非同質化通證）在藝術品領域的應用，一度憑觀賞性、收藏性以及投資性而成為年輕人的新寵。熱潮之下，暗流湧動。隨著騰訊幻核等頭部平台關閉，中小平台頻頻“跑路”，數字藏品行業漸漸變成一場擊鼓傳花的遊戲，真金白銀買進的藏品也變成了一堆毫無價值的“電子垃圾”，不少玩家因此背上巨額債務，“一夜暴富”的夢想也被現實無情打碎。“輸了就會像我一樣，不僅背了幾十萬的債務，還輸了親情愛情，血本無歸。”數字藏品玩家中的“輸家”安海（化名）對記者表示。



“你可以把數字藏品當2塊錢一張的彩票去買，但不能花血本去賭。”安海在投資數字藏品的2年時間里，虧損超過50萬元（人民幣，下同），不僅將家里給他結婚準備的30萬全部輸完，還把信用卡、網貸平台上的額度全部用完。“最後婚沒結成，女朋友提了分手。催債的電話不停打到單位來，老闆勸我離職。現在還得靠父母的退休金幫我還一部分債，他們真恨不得沒我這個兒子。”



借網貸“抄底” 血本無歸



“2021年我拿了4萬元想著試試，半個月的時間就賺了15萬，人一下子就飄了，膽子越來越大。”回憶起深陷數字藏品“泥潭”的經歷，安海至今感到“魔幻”：“那時候什麼正事都沒心思做，整天就關注微信群、公眾號上的各種消息。為賣一個好價格，我會停下手里的工作趕緊去平台調整售價，甚至當有消息說某藏品必定大漲、趕緊抄底的時候，我會把信用卡、正規不正規借貸平台上的額度全部拿出來扔進去，心想一天就能連本帶利都回來了。”



事實上，最慘的一次，安海一覺睡醒發現，前一天自己投進去的錢已經虧了十幾萬。如今他在十幾個平台上購買的數字藏品，一半已經因平台關閉不知蹤影，剩下的也大多只能打開看看而已，寄售市場交易幾乎全部停滯。



與安海相比，另一名數字藏品玩家阿楚覺得自己是被“數藏”平台的套路騙了。“2023年8月我通過朋友推薦，在HOTDOG數藏平台投了1萬元錢，很快就賺了1200元。”到了9月，噩夢開始，“我又投了8萬元，一個星期時間入手的藏品全部跌到了成交價的一折，8萬本金只剩下了4000多塊，平台還在未經本人同意的情況下把我的藏品置換成了『鑰匙』和『寶箱』，這些不能直接交易，只能用來換購新發布的藏品。”至此，阿楚已經身背4萬元的網貸。



平台關停交易 藏品一文不值



同年12月，HOTDOG平台又通過網絡聲明，不會再將藏品進行置換。阿楚再次相信，又貸款2.5萬元入場。這次平台確實沒有再將藏品置換，而是強制關停了寄售交易，相當於所有藏品失去了流通性，而變成了一文不值的“電子垃圾”，阿楚的2.5萬元再打水漂。



“之後玩家們成立了維權群，有一百多人。我們向平台所在地派出所報案『詐騙』，但是卻沒有被立案，申請刑事覆議，也以『沒有犯罪事實』為由維持原決定。”阿楚告訴記者，據不完全統計，光維權群里涉及的金額已達上千萬元，加上群外的統計，總涉及金額可能達億元。“我想勸那些還想進入數藏圈子的人，清醒一點。平台只會讓你看到表面的白，但白背後藏著的黑是你看不到的。不知不覺間，自己可能也會成為被別人割掉的一棵『韭菜』。”阿楚說。