中評社北京4月18日電／據廣州日報報導，媽祖海巡、燈光秀、平安宴、天後墟……



媽祖文旅節月底開幕



今年是南沙天後宮重建28周年，也是媽祖林默1064年誕辰。4月30日－5月5日，2024年第十六屆廣州南沙媽祖文化旅遊節將在南沙天後宮景區舉行。其間將會舉辦媽祖海巡、媽祖文化研討會、媽祖平安宴、媽祖會親、天後墟等一系列精彩活動。



同脈同源同謁媽祖



4月17日，2024年第十六屆廣州南沙媽祖文化旅遊節新聞發布會舉行。據南沙資產經營集團副總經理劉勝光介紹，本屆廣州南沙媽祖文化旅遊節以“同脈同源，同謁媽祖”為主題，以媽祖文化的傳承與深化為基礎，舉辦豐富多彩的活動。



在4月30日舉行的開幕式上，武術表演加南沙本土黃閣麒麟舞開場連演。黃閣麒麟舞是廣東省文化遺產之一，始於明代，是根據古代傳說中麒麟的樣子——龍頭、獅身、鹿角、羊頭、牛尾的仁獸形象做成的。詩樂《南沙天後宮賦》深情演繹南沙天後宮歷史故事，大型傳統媽祖祭典儀式表演為人們帶來一場視覺和文化上的盛宴。



南沙媽祖海巡是多年打造的特色品牌。今年媽祖會親交流活動包括正誕灣區宮廟交流、媽祖海巡、會親交流、“誦拜禮”等形式，讓市民感受沉浸式媽祖文化體驗，展現灣區傳統與現代交融的獨特魅力。5月1日媽祖正誕當日10：00－11：00，市民遊客可以提前預約到天後廣場觀看或參加南沙媽祖“誦拜禮”。南沙媽祖海巡時間為5月1日14：00－18：00，今年將在南沙游艇會沿岸舉行非遺三獻禮儀式。



新增“媽祖平安宴”



今年的媽祖文化旅遊節活動形式比往年更豐富，除了保留傳統媽祖文化活動之外，新增“媽祖平安宴”和媽祖文化盆景展活動。5月1日中午主辦方將在天後文化交流中心旁設置約100圍的南沙特色平安宴，邀請嘉賓及遊客品嘗。



南沙天後宮與水鄉一條街聯動重現夜市文化，遊客可以在天後廣場、天後湖觀看媽祖主題燈光秀、“天籟神韵”光影秀、點狀式演藝、宋韵水上婚禮等沉浸式文化盛宴。活動期間，還將開設天後墟，媽祖文化與其他非遺文化在此交相輝映。