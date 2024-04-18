​​張嘉郡轟台電跳電了嗎？王美花：不能這樣講

王美花、台電總經理王耀庭接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）403花蓮強震後，4月15日傳出“北台灣限電”的消息。“經濟部長”王美花、台電總經理王耀庭18日在“立法院”否認有這項決策，中國國民黨“立委”張嘉郡卻PO出“分區輪流停電”的台電內部群組訊息的圖片，質問到底是說謊還是無能？“經濟部”、台電團隊都跳電了嗎？但王美花仍強調，她沒收到限電相關訊息，會請台電瞭解。



張嘉郡忍不住批評，台電一直否認衹有2種可能，一是說謊，二是無能，難道“經濟部”、台電團隊都跳電了嗎？王美花只能說，不能這樣講。



台灣4月15日晚間電力拉警報，全台電力備轉容量率掉到僅剩2.8%，外傳北台灣差點就須限電。台電16日對外澄清，15日會議並沒有討論要實施分區限電，若要走到這一步，會是全台輪流停電，而非報載的台北、基隆等特定區域。



“立法院”經濟委員會18日審查“2024年度總預算案附屬單位預算非營業部分關於“經濟部”主管：經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金”，並邀“經濟部長”王美花列席備詢。



張嘉郡質詢時批評，“經濟部”不顧民意、不顧“立法院”要求，一意孤行漲電價，現在卻還要限電？4月15日下午6點、7點備轉容量從6%至7%掉到約3.2%，有這件事嗎？台電內部到底有沒有下指令要為分區限電做好準備？