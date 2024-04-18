中評社北京4月18日電／據人民網報導，直觀感受中國經濟的活力，低空經濟是個不錯的窗口。在廣東深圳，坐上“空中的士”，從燕子湖國際會展中心出發，13分鐘就可抵達福田CBD；在新疆阿克蘇，播種用上無人機，“飛播”又快又均勻；在安徽合肥，“空中元宵燈會”引得游人如織，無人機燈光秀點亮夜空……低空經濟，正以更立體的方式融入生產生活，點燃新引擎、飛出新賽道。



觀察一季度國民經濟運行情況，可以更好地把握立與破這對關係。規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%，高技術產業投資同比增長11.4%，單位GDP能耗同比下降0.1%……透過亮眼的數據，不難發現：我們堅持先立後破，新質生產力正加快形成，推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長。



習近平總書記指出“我們要堅持穩中求進工作總基調，貫徹穩中求進、以進促穩、先立後破的要求”，強調“該立的要積極主動立起來，該破的要在立的基礎上堅決破”。



不立不破，立是基礎。廣東廣州番禺區，新能源汽車工廠裡智能化設備高效運轉，每53秒就有一台車下線；浙江德清，采摘機器人手臂翻飛摘下番茄，儼然是“老把式”；湖南湘江新區，世界計算·長沙智穀項目加快推進，算力產業新高地蓄勢待發……未來已來，好風正勁，新產業一日千里，為轉方式、調結構、提質量、增效益打開了廣闊空間。



瓶頸藩籬，不破不行。重慶出台方案，對高污染高能耗項目“亮紅牌”，依法依規推動落後產能退出。湖北宜昌，持續開展化工企業“關停、改造、搬遷、轉型”，破解“化工圍江”之困，聚力綠色發展。直面問題，拿出“破”的勇氣，敢於動真碰硬，才能越過障礙，讓地區經濟煥發新活力。



立與破並非割裂，“革故”與“鼎新”相輔相成，共同推動發展向新向好。比如，大慶油田積極推進光伏、風電等新能源項目建設，把新能源業務並入主業發展，推動“風光氣儲氫”一體化模式初具規模，是為“立”。同時聚焦和諧美麗礦區建設，堅決淘汰落後技術、落後設備、落後產能，是為“破”。先立後破，才能實現新舊動能高效轉換、平穩過渡，推動產業向高端化、智能化、綠色化轉型升級。



“立”起來的不僅是新產業，更有新制度、新機制、新環境。從印發落實《關於健全中小企業公共服務體系的指導意見》，推動建立全國中小企業服務“一張網”，到公布《碳排放權交易管理暫行條例》，為碳市場健康發展提供法律保障，再到合理縮減外商投資准入負面清單，助力高水平對外開放……各類制度更加健全、政策持續發力，助力打通堵點卡點，持續釋放著創新活力和發展動能。



前進道路上，把握好立與破的辯證法，順應趨勢，統籌兼顧，科學施策，苦幹實幹，中國經濟的航船一定能劈波斬浪、行穩致遠。