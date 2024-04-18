鞏固回升向好態勢　推動經濟持續增長

中評社北京4月18日電／據光明網報導，隨著中國宏觀政策組合拳成效不斷顯現，2024年中國經濟實現開門紅。國家統計局最新發布的數據顯示，一季度國內生產總值（GDP）達到296299億元，按不變價格計算，同比增長5.3%，比上年四季度環比增長1.6%，國民經濟實現了良好開局，延續了去年以來回升向好的態勢。從生產來看，第一產業增加值11538億元，同比增長3.3%；第二產業增加值109846億元，增長6%；第三產業增加值174915億元，增長5%。從需求來看，固定資產投資一季度同比增長4.5%，比去年全年提升1.5個百分點；進出口增長5%，創6個季度以來新高。在全球發展不確定性增加的大背景下，我國供需雙側景氣水平持續回升，展現出強大的內生動力和發展韌性。



新質生產力加快形成，引領工業領域高質量發展。數據顯示，一季度，規模以上高技術製造業增加值同比增長7.5%，比上年四季度加快2.6個百分點，顯著快於工業平均水平，說明工業結構進一步優化，創新引領工業經濟高質量發展的態勢日益顯現。新興產業繼續保持較快增長態勢。信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長13.7%，比上年四季度提升2.5個百分點；新能源汽車增長29.2%；太陽能電池增長20%；與光伏相關的多晶矽、單晶矽增速達50%以上；服務機器人增長26.7%；半導體、3D打印也都是保持兩位數以上的高位增長。從一季度數據看，工業領域創新驅動、綠色清潔等特徵越發鮮明。



“就業—收入—消費”良性循環加快，呈螺旋式上升。數據顯示，一季度城鎮調查失業率平均值為5.2%，比上年同期下降0.3個百分點，經濟好轉有力支撐了就業改善。一季度全國居民人均可支配收入增長6.2%，收入增速繼續保持略快於GDP增速的趨勢，我國收入分配格局持續優化，為釋放消費潛力打下堅實的收入基礎；農村居民收入同比實際增長7.7%，快於城鎮居民的5.3%，城鄉收入差距進一步縮小；城鄉居民的工資性收入增長均快於整體收入增長，體現勞動就業市場的穩定。一季度社會消費品零售總額突破12萬億元，同比增長4.7%，對經濟增長貢獻率達73.7%，消費仍是拉動我國經濟增長的主要動力。在新技術的推動下，線上消費持續強勁，線上實物商品零售額增長11.6%。交通通信支出、教育文化娛樂支出等發展性消費、享受性消費均以兩位數速度增長，升級類消費持續向好。



經濟總體呈現起步平穩、持續恢復、穩中有進的態勢，與此同時，我們也要清醒地看到，一季度中小微企業產值增速低於大企業，社會消費品零售總額增速低於5.3%的經濟增速。這些數據說明當前仍存在經濟恢復不平衡、有效需求不足、基礎不穩固等問題。持續鞏固和增強經濟回升向好態勢，仍需堅持穩中求進、以進促穩、先立後破。



其一，有效市場與有為政府協同發力。歷史經驗表明，處理好政府和市場的關係是優化經濟結構、轉換增長動力的關鍵。同樣，發揮好有效市場與有為政府的協同作用，也對提振有效需求至關重要。假日經濟、文旅經濟等持續火熱，折射出消費領域的變化發展。促進消費規模進一步擴大，一方面要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，通過自由的市場競爭不斷孕育消費新業態、新模式、新場景、新潮流，引領新的消費時尚，更好滿足人們對美好生活的需要；另一方面要積極發揮政府作用，推動大規模設備更新和消費品以舊換新，努力培育市場升級新需求，完善收入分配機制，提升要素報酬，帶動居民收入來源多元化，提高居民消費能力並激發消費潛力、增強消費信心。



其二，因地制宜發展新質生產力。當前我國正處在結構調整轉型的關鍵階段，經濟發展要以結構調整的成效、質量為尺。以培育新質生產力為目標，各領域政策同向發力，建立起協調、有效、內在、有機的新型生產關係，推動資源要素向優質高效領域集中。統籌好短期增長和長期布局，激發經營主體活力，著眼長遠促進產業鏈供應鏈優化升級，著力培育新興產業和未來產業，讓數字經濟創新發展成為建設現代化產業體系的有力抓手。



其三，加快大中小企業融通發展。中小微企業是國民經濟和社會發展的生力軍。積極搭建平台形成協同創新合力，推動科技成果有效供給，暢通技術供需對接渠道，從市場拓展、引才育才、融資促進、管理提升等方面精準服務中小微企業。鼓勵大企業與中小微企業共建產業協作平台，支持中小微企業融入由大企業組建的產業聯盟等產業鏈治理組織中，發揮平台企業數據優勢，幫助中小微企業降低缺數據、缺征信、缺擔保等對融資的影響。