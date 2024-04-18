老撾琅勃拉邦慶祝潑水節

中評社北京4月18日電／據央視新聞報導， 4月16日，“宋幹小姐”在老撾琅勃拉邦參加潑水節活動。



4月13日至18日，老撾迎來潑水節，潑水節也稱宋幹節，是老撾的傳統新年。老撾琅勃拉邦在節日期間舉行“宋幹小姐”巡游活動，“宋幹小姐”坐上花車巡游古城。此外，人們還通過互相潑水祝福等方式慶祝這一傳統節日。