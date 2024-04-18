特斯拉全球裁員10%，馬斯克麻煩有多大？

中評社北京4月18日電／據新華網報導， 新華社舊金山4月17日電 據美國媒體15日報導，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克在致員工的內部電子郵件中表示，該公司將裁減超過10%的全球員工，以削減成本並提高生產率。當天，特斯拉股價下跌5%以上，市值縮水304.33億美元。



特斯拉大幅裁員的消息迅速引來廣泛關注：長期以來被視為電動汽車標杆式企業的特斯拉，真的要走“下坡路”了麼？



全球裁員、高管離職



馬斯克在致員工的內部電子郵件中說，經過徹底審查，做出艱難決定，將全球員工人數減少10%以上。他表示這將使公司保持精簡、創新並進入下一個增長周期。根據特斯拉全球員工數量計算，受此次裁員影響的員工將超過1.4萬人。



西方媒體援引業內人士的話分析，特斯拉此次裁員是為應對銷量下降和電動汽車價格戰加劇所帶來的問題。 特斯拉本月報告稱，由於降價未能刺激需求，其第一季度全球汽車交付量出現近四年來首次下降。特斯拉第四季度毛利率為17.6%，為四年多來最低。迄今為止，特斯拉今年的股價已下跌約35%。



此外，特斯拉電池開發主管德魯·巴格利諾和負責公共政策的副總裁羅漢·帕特爾兩位高管也於近日先後宣布離職，引發不少投資者擔憂。業內人士表示，高級管理人員的離職是“更大的影響”，是表明特斯拉增長陷入困境的“更大的負面信號”。



創新紅利、競爭激烈



今年是特斯拉成立的第21個年頭。曾經，特斯拉在理念、設計和技術層面大膽創新，在全球範圍內第一個將“軟件定義的”汽車產品推向市場，創新優勢給它帶來了先發紅利。



先發優勢來之不易，但率先實現0到1的突破後，其面對的後續競爭相當激烈。中國的競爭對手正在推出更便宜的車型。中國比亞迪去年第四季度超越特斯拉，成為全球最大電動汽車製造商。

