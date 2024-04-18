核心城市核心地段樓市將優先迎來復甦

中評社北京4月18日電／據澎湃新聞報導，去年以來，房地產市場持續深度調整。開發量下探，銷售疲軟，土地市場延續低迷走勢；政策層面，自“金融16條”實施以來，房企融資環境正在改善，從中央到地方多層級出台政策引導住房消費；同時，“保交樓”工作穩步推進，2023年全國房屋竣工面積9.98億平方米，同比增長17.0%。



近期，房企密集召開業績溝通會，面對充滿挑戰的行業環境，各大房企如何看待樓市走勢？樂觀派認為，目前的樓市處於超跌，在政策的支持下，回暖值得期待；謹慎派則認為，目前的市場行情難以判斷，現在談恢復為時尚早。



市場仍在築底



金地集團董事長徐家俊表示，從近期一線城市政策逐步放鬆，LPR超預期降息等表現可以看出，政策端已加大了對市場支持的力度，中國經濟長期向好的趨勢沒有發生改變。地產需求端短期內表現仍較疲軟，市場整體呈現以價換量的態勢，後續走勢仍有一定不確定性。公司對後市將謹慎動態觀察。



美的置業董事會主席、執行董事兼總裁郝恒樂在業績溝通會上指出，2021年以來，整個行業都在動態出清，2024年還會是一個持續築底的過程，在這個階段談恢復還為時過早。



郝恒樂稱，當前的市場大家都感同身受，比較嚴峻。從基本面來看，居民的收入、就業以及當前的信心和預期還是相對較弱，在這種情況下，房地產行業也面臨這些問題。



郝恒樂同時表示，但這裡面也有很多結構性的機會，同時房地產行業的利好政策正在不斷出台，後續不利因素會不斷出清，有利因素在叠加，房地產行業一定會回到良性發展的軌道上。在這個過程中，就看企業能不能安全地活下去，不至於出局，還在牌桌上。



綠城中國行政總裁郭佳峰對市場形勢也持謹慎態度，1月和2月市場成交下降幅度很大，3月總體有所好轉。一季度市場低迷是去年低迷的延續，目前市場仍在築底。



建發國際行政總裁林偉國在業績溝通會上介紹，今年1月、2月份市場（成交）下降很多，3月份比1月份有所好轉，但整體持續性具有不確定性；另一方面，二手房市場掛牌量很大，所以市場是會持續恢復還是穩定在這個狀態，不好判斷。

