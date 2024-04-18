郭智輝被爆與陸關係密切　王美花幫辯護　

張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月18日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰16日宣布新任台“經濟部長”將由崇越集團董事長郭智輝接任，但郭卻爆出過去違法，及替華為晶片廠做污水處理，與大陸關係密切等問題。即將卸任的台“經濟部長”王美花18日幫忙辯護說，台灣與中國大陸的貿易關係畢竟還有30至40%，她相信郭智輝能做好相關保密規定，及與原本的企業做好切割。



不過，台灣民眾黨“立委”張啟楷則提醒，郭智輝的人事宣佈後，《彭博社》就報導郭幫華為建污水處理廠，《彭博社》一定程度代表美國的態度，且郭在大陸也有那麼多的光電投資，這也是大問題，王美花都要提醒郭智輝，也要進一步瞭解美國的態度如何。王對此點頭回應。



“立法院”經濟委員會18日審查“2024年度“中央政府”總預算案附屬單位預算非營業部分關於“經濟部”主管：經濟作業基金、水資源作業基金、經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金”，並邀“經濟部長”王美花列席備詢。



張啟楷質詢時指出，郭智輝碰到2個嚴重問題，一是觸犯證交法與商業會計法，還未上任屬於個人問題，但上任後政治誠信就會受質疑、被檢視。二是《彭博社》示警郭智輝幫華為建晶片廠污水處理廠，台積電曾對外表達過，污水處理要經過38道程序，具非常精密、高科技的成分，並非一般民生污水處理，“經濟部”不要視為是一般民生污水處理。

