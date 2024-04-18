鄭文燦內定掌海基會　綠委皆看好

綠委林俊憲接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月18日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職，據瞭解，負責兩岸民間交流重任的海基會董事長一職，可望由“行政院副院長”鄭文燦出任。賴清德子弟兵、民進黨“立委”林俊憲今天受訪說，鄭文燦出任海基會董事長，對於兩岸融冰、解凍會是正向訊號，希望中國大陸瞭解民進黨釋出的善意。他也說，鄭甚至於進可攻、退可守，下一步參選縣市首長都可能，是民進黨活棋。



鄭文燦傳出將可能在520之後出任海基會董事長，這個消息傳出民進黨內一片看好。林俊憲今天在“立法院”受訪時說，鄭文燦是民進黨重要人物一定會全力配合賴清德，對於兩岸融冰、解凍會是正向訊號，希望中國大陸瞭解民進黨釋出的善意，海基會董事長是讓鄭文燦可以發揮的舞台，鄭過去曾經當過海基會副秘書長、中國事務部委員會成員，鄭轉任海基會董事長是不錯安排，對於未來局勢是好的選擇。



親賴“立委”吳思瑤也說，鄭文燦對於兩岸關係調和“消彌敵意”強化交流等都有能力，過去鄭文燦是政治圈全才。且過去長期投入中國大陸事務，曾任民進黨中國事務委員會發言人、曾任海基會前秘書長，在桃園市長任內創設地方政府與中國大陸溝通交流平台，由鄭文燦出任海基會是“好上加好”。對中國大陸來說應該是可以接受的人選，相對理性溫和，是賴清德遞出的橄欖枝。



英系“立委”陳冠廷則表示，民進黨面對中國大陸不是逢陸必反，但只要中國大陸對台灣自由民主有威脅一定會反應。而鄭文燦過去從政經歷，還是民選縣市首長經歷，傳遞正確訊息有幫助，不會用激烈語言對待中國大陸是好棋。



陳冠廷也說，鄭文燦是有足夠重量的人，立場堅定的人，如果確定出任海基會董事長，他們樂意看到這樣作法。