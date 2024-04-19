工信部：今年一季度工業經濟持續回升向好

工業和信息化部副部長單忠德（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月18日舉行國務院政策例行吹風會，工業和信息化部副部長單忠德介紹2024年一季度工業和信息化發展情況，並答記者問。單忠德在回答記者提問時表示，一季度規模以上工業增加值同比增長6.1%，為8個季度以來的最高值，工業經濟保持較快增長，總體實現良好開局。工業經濟發展情況呈現工業大省大市和重點行業保持穩定增長、高技術製造業和新興產業保持快速增長及工業經濟回升向好的積極因素持續累積，工業經濟發展空間大、信心足、動力強等三大特點。



有記者提問，今年一季度以來，工業經濟恢復進一步加快，請問如何看待當前工業經濟的發展情況？



單忠德表示，一季度規模以上工業增加值同比增長6.1%，為8個季度以來的最高值，工業經濟保持較快增長，總體實現良好開局。就你提到的這個問題，我再補充介紹三個方面內容。



一是工業大省大市和重點行業保持穩定增長。31個省份中28個省份工業增加值同比增長，江蘇、山東、浙江、福建、湖北等9個工業大省增速高於全國平均水平。50個工業大市中，深圳、蘇州、合肥、南通、台州、東莞等工業大市實現兩位數增長，工業大省、工業大市發揮挑大梁作用。重點行業運行平穩向好。41個工業大類行業中，電子、汽車等37個行業增加值同比保持增長，增長面較去年擴大22個百分點。裝備製造業持續較快增長。一季度增加值同比增長7.6%，拉動規模以上工業增長2.4個百分點，發揮了裝備支撐和增長帶動作用。消費品製造業生產明顯改善。一季度增加值同比增長4.2%，扭轉了2022年4月份以來低迷態勢。原材料製造業保持平穩增長。一季度增加值同比增長7.5%，其中有色、化工等行業增速超過整體工業水平。