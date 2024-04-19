趙志國：一季度信通業發展取得四方面成效

工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月18日舉行國務院政策例行吹風會，工業和信息化部副部長單忠德介紹2024年一季度工業和信息化發展情況，並答記者問。工業和信息化部新聞發言人、總工程師趙志國在回答記者提問時表示，工信部認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，推動信息通信業高質量發展，取得了四方面的積極成效。下一步，工信部將圍繞高質量發展這個首要任務，進一步鞏固提升信息通信業競爭優勢和領先地位。



有記者提問，近年來，信息通信業技術快速發展，實實在在提升了人民群眾的生活品質。請問，一季度工業和信息化部在推動信息通信業發展方面的工作進展如何？下一步工作重點將在哪些方面？



趙志國表示，工信部認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩中求進工作總基調，推動信息通信業高質量發展，應該說取得了積極成效。一季度，電信業務收入達到4437億元，同比增長4.5%，總體保持穩步增長，為全年工作奠定了良好開局。有以下幾個方面：



堅持適度超前，當好基礎設施的建設者。截至3月底，全國累計建成5G基站達到364.7萬個，5G用戶普及率也超過60%，具備千兆網絡服務能力端口達到2456萬個，全球首條400G全光省際骨幹網鏈路正式商用。大家都知道，現在全球傳輸速度最快或者速率最高的就是400G，我們現在開通了400G的鏈路，進行了商用，從而更好地支撐算力和數據要素跨主體、跨類型、跨地域高效互聯互通。



加快創新突破，當好技術產業的引領者。關鍵技術加快突破，完成高中低頻段全覆蓋5G輕量化商用驗證，量子計算原型機研發性能指標不斷提升，量子糾錯試驗驗證取得突破。產業實力在穩步提升。一季度，我國手機尤其是5G手機出貨量達到5643萬部，占同期手機出貨量的83.7%。應該說，這反映高端或者智能5G手機的需求量還是比較大的，達到了83.7%的占比。