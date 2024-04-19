工信部：製造業綠色化發展取得積極成效

工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月19日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月18日舉行國務院政策例行吹風會，工業和信息化部副部長單忠德介紹2024年一季度工業和信息化發展情況，並答記者問。工業和信息化部新聞發言人、運行監測協調局局長陶青在回答記者提問時表示，綠色低碳發展是當今世界科技革命和產業變革的方向。我部深入貫徹落實習近平生態文明思想，加快建設現代化產業體系，在推動製造業綠色化發展方面取得積極成效。下一步，工信部將進一步落實落細全國新型工業化推進大會關於全面推動工業綠色發展的部署安排，以鍛造產業綠色競爭新優勢為主線，打造一批綠色製造標杆，重點從三個方面發力。



有記者提問，我們注意到，近期工信部密集出台了推動製造業綠色化發展的政策措施。目前，我國製造業綠色化發展情況如何？下一步有何安排？



陶青表示，綠色低碳發展是當今世界科技革命和產業變革的方向。我部深入貫徹落實習近平生態文明思想，加快建設現代化產業體系，在推動製造業綠色化發展方面取得積極成效。



在能源資源利用方面，產品能效顯著提升。我國鋼鐵、原鋁、水泥熟料等行業單位產品能效取得較大提升，用能結構持續優化，在鋼鐵、石化化工等重點行業、領域推廣了一批工業綠色微電網典型應用場景與案例。



在產品結構方面，綠色供給能力持續增強。先進製造業比重持續提升，綠色裝備和產品供給進一步增強。例如，一季度新能源汽車產銷分別完成211.5萬輛和209萬輛，同比分別增長28.2%和31.8%，市場占有率已達31.1%。