頻被點名出戰新北市長　李四川：沒想過選舉

台北市副市長李四川（中評社 資料照） 中評社台北4月18日電／中國國民黨新北市長侯友宜2026年將兩屆任滿，接棒人選備受矚目，台北市副市長李四川近來頻被點名出戰。國民黨“立委”柯志恩認為，李四川若出來選新北市長，這一仗國民黨還是有勝算。



但李四川今早接受廣播訪問時再度強調，選舉從來不是他的選項，看到政界很多朋友因為選舉弄壞交情“何必呢？”當副市長還是可以做很多事，強調自己是做工程的人不懂選舉，也不喜歡選舉，他從來沒想過要選舉。



對於最近不斷被拱、被點名參選新北市長，李四川也說，台北市長蔣萬安從來沒有問過他，只告訴他“萬安警報”，但他現在是“緊抱萬安”，希望把市政做好。



柯志恩是在17日政論節目《少康戰情室》中提到，國民黨很多人非常推薦李四川出戰新北市長選舉，現在如果把李四川的名字抬出來，最緊張的應該就是蔣萬安，因為蔣很清楚用人，所以他那時三顧茅廬，才把李請出來。其實李四川不管是大巨蛋的監工、甚至任何地方， 都具有一個非常穩定的功效。



柯志恩更點出，最重要的是，8年前，李四川跟侯友宜都想要角逐新北市長，那時可能侯友宜在名聲上勝了一籌，但是李四川對於新北所有里長而言，在基層的“博暖”（台語：意指混熟），是一等一的。希望這一次李四川能夠延續他的高人氣，還有專業，李四川曾陪她在高雄站4個小時，他也不會累，真的很強，所以未來如果是李四川出線，新北市長這一仗，國民黨還是有勝算。



主持人趙少康則笑著接著表示，那我們就決定李四川了。