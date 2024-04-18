蘇巧慧穩拿新北市長提名？“正國會”不認同

正國會綠委李坤成受訪。（中評社黃筱筠攝） 中評社台北4月18日電（記者 黃筱筠）民進黨前“立委”余天昨晚表態不參選民進黨新北黨部主委，等於讓民進黨“立委”蘇巧慧拿下新北市黨部主委。媒體詢問，是否擔心“正國會”被吃掉？“正國會”“立委”李坤城表示，黨部主委無法決定縣市首長與議員提名。“直轄市”是中央黨部決定，黨部主委是輔選功能，但是決定每區議員提名席次，“直轄市”黨部主委並沒有最後決定權。



民進黨縣市黨部主委改選本週領表登記，角逐2026年新北市長熱門人選的蘇系“立委”蘇巧慧、“正國會”前“立委”余天日前均登記參選，被視為新北市長初選前哨戰，但隨著代表“正國會”的余天退選，這場黨部主委選舉應該會由蘇巧慧勝出。



李坤城今天受訪說，因為余天太太李亞萍雅不同意主委參選，持續溝通之後還是很堅持，現年76歲的余天年紀這麼大，不用站在第一線，可以從旁協助，尊重余天最後決定，宣布不參選黨部主委



李坤城表示，過去不論擔任黨部主委等，余天都是跨派系輔選，原本希望以輔選經驗，穩住黨部主委，希望對新北市長選舉有幫助，余天為了黨幫助這麼多，這次願意出來是有幾會。



他指出，既然余天不參與這次選舉，那這次黨部主委選舉單純化，應該就是蘇巧慧爭取到，她應該也會爭取各派系支持。