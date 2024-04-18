傅崐萁訪陸　洪孟楷：以台灣人民利益優先

國民黨團召開時事回應記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月18日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁訂25日率藍委團訪陸4天。對此，國民黨團書記長洪孟楷表示，現在是兩岸的關鍵時刻，傅崐萁願意挺身而出，我們都給予肯定，這次訪問會以台灣人民利益優先，祝福順利圓滿，並帶回良好收穫。



洪孟楷與藍委萬美玲、葛如鈞、林倩綺今日在國民黨團回應時事。



洪孟楷表示，針對傅崐萁出訪行程，民進黨或綠營側翼不要再扣紅帽子了，扣不膩嗎？這個招數還沒用爛嗎？你們的人與中國大陸交流就叫促進兩岸關係，好像國民黨做大陸交流就叫“附和中共”。如果兩岸真的有任何進展，難道不是全體人民受益嗎？現在準備要就任的是賴清德，如果執政者不能做好兩岸關係，在野願意承擔讓兩岸和平發展的責任，執政者分不到紅利嗎？



洪孟楷指出，所以綠營如果還要分化的話，那就是開民主倒車，如果“行政院副院長”鄭文燦接任海基會是遞出橄欖枝，為什麼綠營做的每件事都是正向的，藍營做的每件事情都是附和對方？這個道理完全說不通。



洪孟楷表示，這次傅崐萁帶團出訪，一定秉持“中華民國”的“主權”立場，一定以台灣2350萬人的利益為最優先，這點無庸置疑。現在就是兩岸的關鍵時刻，任何在關鍵時刻願意挺身而出的人，我們都給予肯定，希望這次出訪可以順利圓滿，並且我們也期待有良好收穫。



至於四位藍委會不會與傅崐萁一起出訪？



洪孟楷說，他身為書記長會與傅崐萁分工，傅崐萁帶團出訪，他留下來顧家，不會隨團。



萬美玲說，她有地方行程，不會隨團。



葛如鈞也說，他在虛擬世界有很多事情，也不會隨團。



林倩綺則說，如果傅崐萁邀約，那她會考慮。