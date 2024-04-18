綠台南市長人選內戰　隔空較勁煙硝味濃

綠委林俊憲受訪。（中評社 黃筱荺攝） 中評社台北4月18日電（記者 黃筱筠）民進黨目前正值地方黨職改選，由於被認為是2026市長選戰的前哨站，台南方面，“立委”陳亭妃、郭國文為此隔空較勁、煙硝味十足。郭國文下午將登記參選主委，由於郭親賴與賴清德子弟兵林俊憲關係好，被視為是林的代理人。林俊憲下午受訪說，下午會有非常多台南市議員將近20位，以及4位“立委”陪同郭國文登記參選主委。



被問到郭國文登記參選主委，是否你要備戰台南市長？林俊憲也不諱言說，一步一步來。今年民進黨又是黨職改選，5月黨職改選，地方黨部主委改選，台南對我們非常重要，下午會有非常多市議員將近20位，以及4位“立委”陪同郭國文登記參選主委。



林俊憲說，這是展現團結不分派系，我們都是台南隊，希望台南更好，我們會一起努力。



日前陳亭妃在登記首日將嗆聲，不希望這次有“代理人”登記參選主委。郭國文對此受訪時回嗆說，黨內同志其實不需要含沙射影，也更不需要亂貼標籤，當然更不應該指桑罵槐，還說這樣的手法成就不了大局。



目前“立委”林俊憲和陳亭妃，都被點名是2026台南市長的熱門人選，林俊憲有包括“立委”郭國文、林宜瑾、賴惠員襄助，陳亭妃掌握“正國會”，湧言會以王定宇為代表。但目前衹有屬於湧言會的前議員陳金鐘登記參選主委，郭國文已發出通知，將於下午前往台南市黨部登記參選主委。