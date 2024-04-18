北京國際電影節：千年古都流轉百年光影

（來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據新華社報導，四月的北京，繁花似錦。一場光影交織的盛會，為古都增添了更多絢麗色彩。



4月18日，第十四屆北京國際電影節將在雁栖湖畔拉開帷幕。“天壇獎”評選、北京展映、北京策劃·主題論壇、北京市場、電影嘉年華、大學生電影節……百餘場活動將密集登場。



薈萃世界電影精品，搭建文明互鑒橋梁。歷經十四載光陰，北影節已成長為推動全國文化中心建設和電影強國建設的重要載體，成為增進中外電影文化交流互鑒的前沿窗口，是北京送給世界的又一張亮麗“名片”。



厚植電影文化發展沃土



1905年，電影《定軍山》亮相北京前門大觀樓，千年古都與電影結下不解之緣。



2011年，北影節誕生。14年來，北影節致力於匯聚世界電影文化優秀成果，增進國際文化交流合作，推動跨區域、跨文化電影傳播， 為推動中國電影高質量發展貢獻了首都力量。



北京作為全國文化中心，有著豐厚的影視資源和產業發展基礎。近年來，北京先後創作出品《長津湖》《流浪地球2》《第二十條》等優秀電影作品，電影產量位居全國前列。



今年2月，北京市印發《關於推進新時代首都影視產業高質量發展的若干措施》，從資助扶持優秀作品創作生產、推動影視產業和科技創新深度融合、完善影視拍攝服務保障機制等方面提出12條舉措，為影視產業發展提供有力支撐。



數據顯示，北京目前註冊影視機構2萬餘家，約占全國總量的40%；擁有電影院線30條、城市影院313家，銀幕2271塊，座位29.26萬個，單體影院票房、單塊銀幕票房和人均觀影場次、人均貢獻票房保持全國最高。今年一季度，北京電影總票房超過7億元，位居全國城市票房第一。

