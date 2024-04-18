李強同廣交會境外採購商代表座談

4月17日下午，國務院總理李強在廣州同參加第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）的境外採購商代表座談。（來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據新華社報導，國務院總理李強4月17日下午在廣州同參加第135屆中國進出口商品交易會（廣交會）的境外採購商代表座談。英特宜家、沃爾瑪、科佩爾、露露國際、美而真、阿爾祖姆、似鳥、歐尚、生牌、凱斯科、長友等境外企業負責人出席。



境外採購商代表介紹了通過廣交會加強對華合作的體會，表示長期以來，中國廣交會為促進中國同世界各國貿易往來和友好關係發揮了重要作用。各方對中國經濟發展前景充滿信心，願以廣交會為平台，繼續擴大在華經營，為推進自由貿易、維護全球供應鏈穩定作出積極貢獻。企業家們還就發展循環經濟和綠色經濟、優化在華經營環境、加強中外人員交往提出意見和建議。



李強認真聽取大家發言，讚賞大家長期以來積極參與廣交會、大力開展對華經貿合作。李強表示，廣交會自1957年創辦以來，經歷風雨、從未間斷。許多境外企業因廣交會與中國結緣，並伴隨著中國的發展而成長壯大。廣交會的歷史，也是各國企業共享中國機遇、實現互利共贏的歷史，是中國不斷擴大開放、積極融入國際市場的縮影。面向未來，中國將堅定不移擴大高水平對外開放，促進貿易投資自由化便利化，繼續以自身發展的確定性為全球貿易、世界經濟注入更多穩定性，也為各國企業發展提供更加廣闊的空間。



李強指出，長期以來，境外企業為推動中國與世界經貿合作，聯通中國製造與海外市場，促進全球供給與需求高效匹配作出了積極貢獻。期望大家繼續深耕中國市場，拓展在華業務，更好分享中國的超大規模市場需求和開放發展機遇，當好增進中外相互理解與互利合作的友好使者。中國將加快對接高標準國際經貿規則，持續擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，加強外商投資服務保障、知識產權保護，切實維護在華外資企業的合法權益，為國際商務人員往來、外國人在華工作生活提供更多支持便利。



吳政隆參加座談會。