印尼商界訪港　擬投資香港及設家族辦公室

行政長官李家超會見印尼僱主協會訪港團一行。（來源：香港文匯網） 中評社香港4月18日電／據香港文匯報報導，印尼主要工商團體之一、擁有72年歷史的印尼僱主協會（APINDO）組團訪港，昨日上午到特首辦與特區行政長官李家超會面，瞭解香港的投資環境。協會主席Shinta W. Kamdani會後表示，印尼商界普遍看好香港以及粵港澳大灣區的投資環境，又透露多個實力雄厚的財團正積極考慮在港設立家族辦公室，希望通過香港進軍大灣區市場。協會又贊同《維護國家安全條例》生效令香港更穩定，有助提升營商環境。



由20個團體組成的代表團昨與李家超和商務及經濟發展局局長丘應樺會面。Shinta W. Kamdani會後會見傳媒時表示，協會今次是首次組團來港訪問，也是作為去年特區行政長官訪問印尼的回應，以推動兩地加強經貿夥伴關係，“我很高興瞭解到特區政府正為印尼商界進入香港、進入中國內地提供便利與連結。同樣，印尼會為香港敞開大門，歡迎香港企業在印尼展開業務。”



港國安條例升外商投資意慾



她表示，香港早前生效的《維護國家安全條例》能提升外商投資意慾，“我認為向前看才能帶來信心，所以我們這次組織了代表團訪港，親身來瞭解是相當重要。很多人不清楚國家安全相關的法例已經在香港通過並生效，他們不瞭解國安法的具體內容，但與行政長官會面後，我們對香港的信心有所增加。現在只是印尼與香港關係新篇章的開端，相信國家安全法律的確立會讓香港更穩定，我們對香港的未來更有信心。”



被問及未來雙方合作範疇及時間表，Kamdani說：“這是首次訪問，是一個良好開端。一切都在探索階段，未來將有更多協商與探討。”據她瞭解，印尼有非常多家族辦公室，他們正研究香港的投資潛力，預計兩地合作或將涉及超過20個領域，包括基礎設施和物流業。她說：“印尼也正在發展環保工廠及下游產業。”



接待代表團的民建聯立法會議員黃英豪表示，印尼多個實力雄厚的家族財團正積極考慮在港設立家族辦公室，通過香港進軍大灣區市場，尤其是投資高科技及人工智能等領域，反映印尼商界對香港的重視。同時，印尼作為東南亞經濟發展潛力巨大的國家，與香港將有很大的合作空間。

