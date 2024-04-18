﻿外交部駐港公署特派員崔建春履新

行政長官李家超（右）昨日在禮賓府與新任外交部駐港公署特派員崔建春會面。（來源：大公網） 中評社香港4月18日電／據大公報報導，2024年4月17日，外交部駐港公署特派員崔建春到任拜會香港特別行政區行政長官李家超。



崔建春表示，在國家開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮鬥目標進軍的關鍵之年，在香港由治及興的關鍵時期到港履職，深感使命光榮、責任重大。



崔建春祝賀特區完成基本法第23條本地立法，感謝李家超和特區政府一直以來對外交部駐港公署工作的大力支持。公署將繼續堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神和中央決策部署，同特區政府加強溝通協作，旗幟鮮明反對外部干預，堅決捍衛國家主權安全發展利益；發揮外交所長，支持香港發揮獨特優勢、拓展國際聯繫，在中國式現代化進程中發揮更大作用、跑出發展“加速度”；踐行外交為民，積極維護香港同胞海外合法權益和福祉；攜手香港各界，向國際社會展示“一國兩制”在香港的成功實踐。以不斷拓展的涉港外交新局面，譜寫“一國兩制”行穩致遠新篇章。



感謝外交公署長期支持幫助



李家超歡迎崔建春來港履新，感謝外交部和外交部駐港公署長期以來在特區涉外事務、對外交往合作、維護海外港人權益等方面對特區政府的支持和幫助。新形勢下，特區政府將全力聚焦拚經濟、謀發展，積極發揮香港獨特優勢，把握中國機遇和世界機遇，當好“超級聯繫人”和“超級增值人”。期待公署繼續支持香港融入國家發展大局，鞏固和提升國際化優勢，對外開拓更多發展空間，說好香港故事、說好“一國兩制”的故事。



2024年4月16日，崔建春偕夫人梁慧麗抵港履新。崔建春在外交部駐港公署的網站致辭中表示，隨著香港維護安全穩定、促進良政善治的制度體系得以完善落實，香港由治及興的步伐愈行愈穩，“東方之珠”前景廣闊、風光無限。公署堅定維護國家主權、安全和發展利益，與外部勢力干預香港事務、破壞香港穩定的言行堅決鬥爭。公署充分發揮外交所長，為特區對外交流合作搭建橋梁，助力香港繁榮發展。積極實踐外交為民，盡力為香港同胞提供領事保護與協助，堅決維護港人海外合法權益。