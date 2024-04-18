在“智慧香港”，讀懂新質生產力“密碼”

4月14日，在第二屆香港國際創科展上，香港農圃道官立小學學生在展示關於公交無障礙裝置的設想。（來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據新華社報導，“我們利用巴士的實時位置等開放數據，設想了這款面向視障人士的公交無障礙小助手。”香港農圃道官立小學六年級學生郭煒昌向參觀者介紹。他和同學組成了第二屆香港國際創科展上年齡最小的參展團隊，自己也在展會上“學到好多新知識”，希望長大後繼續發明創造。



這場從13日持續至16日，以“智慧創新 聯通世界”為主題的展會，是香港特區政府與貿發局所策劃“國際創科營商周”的旗艦活動，吸引了13個國家和地區的展商。能力提升、產業優化、生態培育……眾多展品揭示出香港國際創新科技中心發展新質生產力的創新密碼。



智慧賦能，釋放創新力



幻彩的燈光，一棟棟科技感十足的樓宇，河流、道路貫穿其間……這幅粵港澳大灣區未來城景圖，是由香港生成式人工智能研發中心的大模型繪制的。



“由我們訓練的香港首個自主研發基礎大模型已初步完成，預計今年中公布。”中心主任、香港科技大學首席副校長郭毅可教授介紹，該中心整合香港五所高校力量，自去年10月成立以來突破迅猛，“我們的模型兼顧本地特色，具有世界一流水平”。



該中心的展館內，參觀者可以體驗用人工智能來輔助寫作、解答專業問題等10項應用，觸摸香港創科發展前沿。



更多展館展示著智慧賦能日常生產生活的成果。在“智慧香港”館，匯聚了特區政府20餘個部門的100多項智慧公共服務方案，如水務署的水質監測無人船、路政署的智慧工地管理平台、警隊的智慧搜救方案等。



通過項目合作、比賽競標等多種方式，香港正在匯聚起澎湃的創新力。依托特區政府創新香港研發平台設立的物流機械人研究中心，前來展出的貨物分揀機器人、工業三維成像傳感器、智能包裝系統等智慧物流方案，預計未來可助力香港區域物流樞紐的深化發展。

