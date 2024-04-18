厄瓜多爾“闖館”事件發酵　又有兩國撤使節

1月9日，厄瓜多爾軍方人員在首都基多巡邏。（來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據新華社報導，厄瓜多爾派特警強闖墨西哥駐厄大使館“抓人”事件引發的外交風波持續發酵，拉丁美洲又有兩國16日宣布新抗議舉措：洪都拉斯召回其臨時代辦；委內瑞拉關閉駐厄所有使領館，撤回外交使團。



厄瓜多爾警方本月5日闖入位於首都基多的墨西哥大使館內，抓捕厄前副總統豪爾赫·戴維·格拉斯，理由是其因腐敗獲罪。格拉斯去年底進入墨使館尋求庇護，厄方曾向墨方請求進入使館實施逮捕但被拒絕。



洪都拉斯、委內瑞拉兩國政府在拉丁美洲和加勒比國家共同體（拉共體）16日舉行視頻峰會後宣布上述舉措。這場峰會主要討論如何應對厄瓜多爾涉嫌“違反國際法”的行為，包括採取何種制裁措施。



拉共體輪值主席國洪都拉斯的外長愛德華多·恩裡克·雷納會後在社交媒體X上宣布：“我方將把駐厄瓜多爾臨時代辦召回（首都）特古西加爾巴商議。另外，我方還將採取必要舉措支持墨西哥在聯合國和國際法院的行動。”



雷納說，洪都拉斯總統伊麗絲·希奧瑪拉·卡斯特羅·薩緬托在拉共體峰會上與他國領導人交流後，下令召回本國駐厄使節。卡斯特羅在峰會上“強烈譴責”厄方“闖館”事件，斥之為“野蠻”行徑。



委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅在視頻峰會上宣布，他已下令關閉委駐厄瓜多爾所有使領館，要求委外交人員立即回國，直至厄瓜多爾重新遵守國際法。



據媒體先前報導，格拉斯現被關押在厄最高警戒級別監獄。

