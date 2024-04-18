鹿港景點文武廟整修　王惠美：重現古蹟風華

鹿港文武廟修復工程開工典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化4月18日電（記者 方敬為）彰化縣政府辦理鹿港文武廟修復工程，今天動工，國民黨籍縣長王惠美主持開工典禮表示，文武廟為鹿港鎮重要景點，海內外遊客絡繹不絕，但因為建物年久失修，多處損傷，縣府啟動修復工程，希望重現古蹟風華，也照顧遊客到鹿港觀光的旅遊品質。



中台灣有兩座文武廟聞名海內外，包括日月潭文武廟與鹿港文武廟，也是過去大陸遊客到中台灣必訪景點。其中鹿港鎮文武廟包含文祠及武廟兩座祠院，為清代嘉慶年間，鹿港海防同知薛志亮捐俸並由地方仕紳負責興建；與文開書院三座建物一字排開，為清朝以降鹿港地區文教與宗教信仰重心，1985年被指定登錄為縣定古蹟。



但由於鹿港文武廟內文祠與武廟現況因年久失修，牆體、屋瓦及地坪等多處破損龜裂，鹿港鎮公所與縣政府一同辦理修復工程，18日開工，包括王惠美、國民黨鹿港鎮長許志宏等人一同出席開工祈福儀式。



王惠美表示，鹿港文風鼎盛與文武廟密不可分，因鹿港文武廟為三合一式的傳統文教祭祀空間，以文開書院居左、文祠居中、武廟居右等三個體組成的一大建築群，見證歷史傳承，具有保存價值，被指定為縣定古蹟，特別要再次感謝帝寶公司，在她擔任鎮長時，當時文廟是沒有文昌帝君，在帝寶的贊助下重新雕刻神尊，讓文武廟更加發揚光大，成為鹿港重要的宗教信仰中心。

