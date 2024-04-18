以媒稱以軍已決定如何回擊伊朗

4月15日，以色列國防軍總參謀長哈萊維（後右）在以色列南部的內瓦提姆空軍基地講話。（來源：新華社） 中評社北京4月18日電／據新華社報導，以色列媒體16日援引多名消息人士的話報導，就如何回應“伊朗及其代理人”對以色列發動的襲擊，以色列國防軍已作出決定，但行動時機尚未選定。



聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯再次呼籲各方克制。英國首相裡希·蘇納克告訴以色列總理本雅明·內塔尼亞胡，中東緊張局勢升級不符合任何一方利益，當前需要“頭腦冷靜”。



以方誓言報復但時機未定



據以色列《耶路撒冷郵報》16日報導，以色列國防軍已就如何回應“伊朗及其代理人”的襲擊作出決策。不過，由於行動時機尚未選定，加上準備工作複雜，當前方案也有可能改變。



《耶路撒冷郵報》報導稱，上述重要進展表明，以色列領導層回擊伊朗的決心認真而堅定。



本月1日，伊朗駐敘利亞大使館領事部門建築遭導彈襲擊，造成至少13人死亡。伊朗和敘利亞說襲擊由以色列發動。伊朗伊斯蘭革命衛隊14日凌晨宣布，向以色列目標發射大量導彈和無人機。以色列軍方說，超過300個無人機和導彈射向以色列，其中“99%”被攔截。



以軍總參謀長赫齊·哈萊維15日表示，伊朗終將“遭到反擊”，但他沒有說明反擊時間和方式。



另據美聯社援引兩名美國官員的話報導，以色列迄今尚未告知美方打算如何反擊。



以色列軍方16日在以南部一處軍事基地向媒體展示被以軍攔截的一枚伊朗導彈殘骸。以軍發言人丹尼爾·哈加裡說，其每個彈頭攜帶500公斤炸藥。他重申以方必將回擊伊朗，“在我們選擇的時間和地點，以我們選擇的方式”。

