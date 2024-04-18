中評社北京4月18日電／網評：未成年人犯重罪獲刑也是一種教育



來源：東方網 作者：張玉勝



4月16日，最高人民法院發布涉婦女兒童案件情況指出，近3年來，未成年人違法犯罪數量總體呈上升趨勢。最高法強調，針對未成年人犯罪問題，做實標本兼治、懲防並舉。近期，已滿12不滿14周歲未成年人殺人、重傷害犯罪追究刑事責任的討論引發廣泛關注。截至目前，人民法院共審結此類案件4件4人，犯罪人年齡在12至13歲之間，被依法判處10至15年有期徒刑。（4月17日《華商報》）



隨著“河北邯鄲3名初中生殺人案”被衝上熱搜，讓未成年人犯罪問題再度引發社會關注；品讀最高法“近三年來未成年人違法犯罪數量總體呈上升趨勢”的最新通報，更讓人觸目驚心、憂慮不安。相關數據顯示，2021至2023年，各地法院共審結未成年人犯罪案件73178件，判處未成年人罪犯98426人，占同期全部刑事罪犯的2%至2.5%。而分獲10至15年有期徒刑的4件4人，無疑是其中最典型案例。



最高法之所以特別強調“近3年來”的時間階段，是緣於自2021年3月1日起開始生效的《刑法修正案（十一）》，已將刑事責任的年齡下調至12周歲：已滿12不滿14周歲的人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，經最高人民檢察院核准追訴的，應當被追究刑事責任。“降低刑事責任年齡是此次《刑法修正案》的重要調整，也是對社會變化和民眾訴求的積極回應。



保護未成年人雖為世界各國的傳統慣例，但隨著時代的發展進步，現代未成年人的身心水平已比過去有較大提高。特別是中國改革開放以來，未成年人的營養條件、發育年齡、教育水平都有極大變化，已滿12周歲不滿14周歲的未成年人也具備一定的認知和辨別能力，30年前確定的刑事責任年齡規定已極不適應現代國情。就具體個案而言，一些未成年人已有明顯的犯罪惡意，並且知道自己的犯罪後果，甚至有的還故意利用自己的未成年人身份實施犯罪。

