中評社北京4月18日電／網評：別讓App熟人推薦變成“偷窺之眼”



來源：東方網 作者：張濤



來自江西南昌的退休人員王先生最近有些鬱悶，自己空閑時刷的養生視頻內容都被兒女知道了，還經常勸他不要聽信偽科普，不要相信治病偏方，身體不舒服就去醫院看。王先生和小區裡其他老人交流後才知道，原來他每次刷視頻看到喜歡的都習慣點個贊，“好友”刷到該視頻時能看到他刷過這個視頻的“痕跡”。（4月16日《法治日報》）



不少人都有過類似的經歷。剛下載註冊了一個APP，立即被推薦一批“可能認識的人”，自己的信息同時也被推送給了對方；這邊剛把心儀的商品放進購物車，那邊好友立即知道自己打算買什麼了……這種現象背後的推手，就是APP熟人推薦功能。



時下，一些APP熱衷於熟人推薦功能，看重的就是通過“熟人社交”，進一步實現精準推送，增強用戶黏性，為APP做引流推廣。誠然，不乏有用戶因為這個功能拓展了興趣圈，加深了與好友的互動。不過，並非所有人都有這方面的需求，不少人只想安安靜靜地上個網，不願被打擾、被圍觀。在這種情況下，App熟人推薦不僅顯得多餘，更在某種意義上變成了“偷窺之眼”，涉嫌侵犯個人信息。



《民法典》第一千零三十四條規定：個人信息是以電子或者其他方式記錄的能夠單獨或者與其他信息結合識別特定自然人的各種信息，包括自然人的姓名、出生日期、身份證件號碼、生物識別信息、住址、電話號碼、電子郵箱、健康信息、行蹤信息等。對於用戶來說，其註冊的APP賬號、瀏覽的視頻、購買的商品，屬於線上的“行蹤信息”，依法受到法律保護。APP收集處理相關信息，用於熟人推薦功能，必須明示處理信息的目的、方式和範圍，取得個人同意，並提供便捷的撤回同意的方式。

